Arriva Udine introduce i nuovi dispositivi contactless a bordo degli autobus urbani.

Arriva Udine avvia la prima fase di installazione dei nuovi dispositivi contactless a bordo dei bus urbani, che progressivamente saranno presenti su tutta la flotta di Udine e Lignano.



I nuovi sistemi permettono ai passeggeri di acquistare il biglietto direttamente a bordo avvicinando la propria carta di pagamento o un dispositivo digitale (smartphone, tablet, smartwatch) al lettore. Lo strumento consente inoltre di convalidare i biglietti cartacei dotati di QR code tramite lettura ottica, senza necessità di registrazione preventiva.



Il sistema EMV accetta carte di debito, credito o prepagate con microchip dei circuiti Mastercard, Visa e American Express, oltre ai wallet digitali come Apple Pay e Google Pay. Questo nuovo metodo di pagamento si aggiunge alle opzioni di acquisto già disponibili – app TPL FVG e Glimble, SMS, biglietterie, rivendite autorizzate ed emettitrici automatiche sul territorio– semplificando l’accesso soprattutto per turisti e viaggiatori occasionali.

Come funziona

Per acquistare un biglietto, basterà avvicinare la carta o il proprio device al lettore e attendere la luce verde di conferma. La luce rossa segnalerà eventuali anomalie, come mancanza di credito o circuito non supportato. Per il momento, ogni carta o dispositivo consente l’acquisto di un solo biglietto per corsa.



Per i tragitti con cambio autobus, sarà necessario effettuare un nuovo tap a ogni salita: se i tap successivi avvengono entro il periodo di validità del biglietto precedente, non verrà applicato alcun addebito aggiuntivo. Il sistema riconosce più utilizzi nell’arco dello stesso giorno e applica automaticamente la tariffa più conveniente, fino a un massimo del costo del biglietto giornaliero.

Non vengono emesse ricevute cartacee: in caso di controllo, sarà sufficiente mostrare la carta o il dispositivo utilizzato per l’acquisto.

Convalida dei biglietti cartacei

I biglietti cartacei dotati di QR code possono essere convalidati avvicinandoli al lettore ottico, anche se le obliteratrici tradizionali rimarranno comunque disponibili per tutta la durata della transizione. Ricordiamo che solo i biglietti originali sono validi: non sono accettate fotocopie o immagini digitali.



In seguito alla lettura ottica del biglietto, una luce verde ne conferma la validità, mentre una luce rossa segnala un errore o l’esaurimento delle corse disponibili.



Nel caso di biglietti pluricorse condivisi tra più persone, a partire da maggio 2026 il lettore consentirà di selezionare preventivamente il numero di passeggeri prima della convalida (dopo la prima, non è consentito effettuare ulteriori convalide durante il periodo di validità del biglietto).

In caso di controllo

Sia per i biglietti digitali che cartacei, è sufficiente mostrare al personale di verifica il dispositivo di acquisto o il biglietto fisico convalidato per verificare la validità del viaggio. Non è richiesta alcuna registrazione e non sono previsti costi o commissioni aggiuntive.

“Con il nuovo sistema contactless rendiamo l’accesso al trasporto pubblico ancora più semplice e immediato— spiega l’amministratore delegato Diego Regazzo —. Residenti, turisti e viaggiatori occasionali potranno usufruire di un’esperienza moderna e intuitiva, in linea con gli standard europei che semplifica l’acquisto del biglietto e l’utilizzo del mezzo pubblico. L’obiettivo è facilitare gli spostamenti, ridurre i tempi di attesa e integrare soluzioni digitali che rendano il trasporto pubblico sempre più accessibile”.