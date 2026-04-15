Incidente tra camion e furgone frigo: un morto e un ferito grave

L’incidente questo pomeriggio tra Cormons e Gradisca d’Isonzo: la vittima è un 48enne udinese.

È di un morto e un ferito grave il bilancio dell’incidente avvenuto nel primo pomeriggio di oggi lungo la Variante 306 a Mariano del Friuli, al confine con il Comune di Cormons, subito dopo il ponte sul Versa.



Attorno alle 13, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone frigo diretto da Gradisca d’Isonzo verso Cormons si è scontrato frontalmente con un camion che trasportava ghiaia. L’impatto è stato violentissimo; il conducente del camion frigo, un 48enne di Udine, è deceduto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nello scontro.

L’altro autista, alla guida del mezzo carico di ghiaia, è rimasto gravemente ferito. Dopo le prime cure sul posto, è stato elitrasportato all’ospedale di Cattinara, dove è ricoverato in condizioni serie.

La violenza dell’impatto ha lasciato sull’asfalto detriti e mezzi distrutti. La circolazione è stata immediatamente interrotta lungo la Variante 306 e deviata sulla Statale 305, con pesanti disagi al traffico. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.