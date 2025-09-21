Al PalaPrexta di Udine in scena la festa dello sport inclusivo

Festa dello sport inclusivo al PalaPrexta di Udine.

Al PalaPrexta di Udine si è svolta oggi, domenica 21, la “Festa dello sport inclusivo”, una giornata dedicata a discipline e attività che uniscono atleti paralimpici e cittadini. L’evento è stato promosso dall’Associazione sportiva udinese (Asu) insieme a Csen Fvg, Special Olympics Fvg, Io ci vado e Willeasy, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, delle fondazioni Pietro Pittini e Friuli e il patrocinio di Coni Fvg, Scuola dello Sport e Cip Fvg.

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, presente alla manifestazione, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e volontariato: “Questa giornata dimostra quanto il nostro sistema del volontariato, insieme al terzo settore, sappia organizzarsi e dare valore alla comunità“.

Riccardi ha ribadito che la salute “non si costruisce solo in ospedale, ma attraverso una rete che risponde ai bisogni reali delle persone”, e ha definito la partnership pubblico-privato “determinante per offrire opportunità inclusive e migliorare la qualità di vita”.