Al PalaPrexta di Udine in scena la festa dello sport inclusivo

Riccardi all'Asu di Udine

21 Settembre 2025

di Redazione

Festa dello sport inclusivo al PalaPrexta di Udine.

Al PalaPrexta di Udine si è svolta oggi, domenica 21, la “Festa dello sport inclusivo”, una giornata dedicata a discipline e attività che uniscono atleti paralimpici e cittadini. L’evento è stato promosso dall’Associazione sportiva udinese (Asu) insieme a Csen Fvg, Special Olympics Fvg, Io ci vado e Willeasy, con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, delle fondazioni Pietro Pittini e Friuli e il patrocinio di Coni Fvg, Scuola dello Sport e Cip Fvg.

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità Riccardo Riccardi, presente alla manifestazione, ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra istituzioni e volontariato: “Questa giornata dimostra quanto il nostro sistema del volontariato, insieme al terzo settore, sappia organizzarsi e dare valore alla comunità“.

Riccardi ha ribadito che la salute “non si costruisce solo in ospedale, ma attraverso una rete che risponde ai bisogni reali delle persone”, e ha definito la partnership pubblico-privato “determinante per offrire opportunità inclusive e migliorare la qualità di vita”.

