Ancora una rissa e momenti di tensione in centro a Pordenone durante Pordenonelegge.

A due giorni dalla violenta rissa con feriti scoppiata in via Gorizia, un altro episodio di violenza ha scosso il centro di Pordenone nella serata di sabato 20 settembre, in pieno svolgimento di Pordenonelegge. Attorno alle 22, un gruppo di giovani, secondo quanto ricostruito, avrebbe picchiato un ragazzo di origini straniere tra il Caffè Municipio e Ferronato, in corso Vittorio Emanuele, dopo avergli sottratto l’orologio. Alcuni clienti dei locali sono intervenuti per proteggerlo, mentre polizia e carabinieri sono intervenuti per evitare il peggio e hanno avviato le indagini per appurare quanto accaduto.

Poche ore prima, nello stesso pomeriggio, momenti di tensione ci sono stati anche dietro la biblioteca cittadina per una lite tra minorenni stranieri, già noti alle forze dell’ordine. Gli addetti alla sicurezza urbana riferiscono di lanci di sassi durante l’intervento. Tutto questo durante la vetrina per la città che è Pordenonelegge.