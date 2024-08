En plein d’iscrizioni per il Palio Udinese: si corre a Ferragosto

Tutto pronto per il Palio Udinese.

Si profila come un successo l’iniziativa popolare spontanea, promossa dal Fogolâr Civic ed appoggiata da una cordata di volenteroso e disinteressato associazionismo, che farà rivivere a Ferragosto ebrezza e passioni dell’antico Palio cittadino udinese, la cui storica rinomanza è celebrata ancor oggi addirittura nel cimiero equestre dello stemma comunale. Quindici cittadini in gara con i colori dell’antica nobiltà, pronti a contendersi la cravatta civica dell’insegna storica paliesca ma soprattutto a testimoniare la volontà di rivivere i fasti e le glorie di una grande Udine da riscoprire e da ripensare.

“Rammentiamo che i friulani di un tempo erano usi vantarsi di essere stati il fiore della cavalleria longobarda: siamone all’altezza nell’attualità per spirito e coraggio!”, spiega il professor Travain, primo promotore e capo cordata dei volenterosi sostenitori del rinnovato Palio udinese: .

Una rosa di artisti, intellettuali, cittadini di varia estrazione, si contenderà un palio rievocante le corse udinesi di fine Settecento, sul percorso “alla tonda” del “Zardin Grant” rivissuto all’anello della Fontana “del Ricamadôr” nel Mercatonuovo o “Place Sant Jacum”, il salotto buono della Udine di oggi. “In data 12 agosto 2024, alle ore 10, presso l’antico sito della Madonnetta, tradizionale mossa del Palio storico udinese originario, la Giuria del Palio popolare della Fontana 2024, rievocazione storica modellistica dei ludi palieschi agostani locali, organizzata per il 15 agosto dal Fogolâr Civic.

I concorrenti dovranno presentarsi personalmente o a mezzo delegati a Udine, in Piazza Matteotti, presso la Galleria Italian Secret per le ore 18 di giovedì 15 agosto 2024, dove il Cancelliere dell’Arengo e Giuria sottoscritta, a mezzo sorteggio, ne definiranno i posti alla mossa e li abbineranno a pedine omaggianti, con livree e piumaggio, antichi casati della città rimandanti a tre ceti della tradizione nobiliare locale ovverosia cittadini udinesi, castellani friulani e patrizi veneti.

Il programma in sintesi: “Piazza Matteotti ovvero ‘Sant Jacum’, ore 18, Galleria Italian Secret, sorteggio pedine equestri; a seguire: lungo l’anello della Fontana di Giovanni da Udine, corsa rievocativa del Palio settecentesco ‘alla tonda’ che si correva nel ‘Zardin Grant’; corteo tradizionale in ordine d’arrivo verso l’antico Segno del Palio in Mercatovecchio, storica meta dell’originaria corsa medievale”. Chiusura con moto leonino civista: “Un omaggio alla città da parte dei suoi liberi cittadini”.