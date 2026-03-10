Parcheggio Moretti, via libera all’ampliamento: 237 posti auto in più con il nuovo multipiano

l parcheggio Moretti di Udine si prepara a crescere. La Giunta comunale ha approvato il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (Docfap) che dà il via libera all’ampliamento della struttura, con la realizzazione di un nuovo parcheggio multipiano capace di aumentare in modo significativo l’offerta di sosta a ridosso del centro cittadino.

L’intervento consentirà di portare la capienza complessiva a 694 posti auto, con 237 stalli in più rispetto agli attuali. Il progetto prevede la costruzione di una nuova struttura su tre piani fuori terra che sorgerà sopra l’area già oggi destinata alla sosta, dove sono presenti 115 posti auto. Il nuovo corpo multipiano offrirà complessivamente 352 stalli.

“L’esigenza di ampliare le possibilità di accesso al centro con stalli collocati lungo il ring cittadino è uno degli obiettivi che questa amministrazione si è data, ma non è l’unico”, dichiara il sindaco Alberto Felice De Toni. “Con l’ampliamento del parcheggio Moretti rispondiamo a una necessità concreta, che sarà però accompagnata da altre iniziative volte a incentivare la mobilità sostenibile, l’utilizzo del trasporto pubblico e la possibilità di contare su una mobilità plurale, capace di rispondere alle diverse esigenze del pubblico che ogni giorno frequenta la città.

Un multipiano sopra la struttura esistente

L’idea alla base del progetto è quella di potenziare la capacità del parcheggio senza consumare nuovo suolo, sfruttando invece la superficie già esistente. Il nuovo corpo del parcheggio sorgerà infatti sull’area sopraelevata attualmente utilizzata per la sosta, sviluppandosi su tre livelli fuori terra.

Oltre all’aumento degli stalli, l’intervento permetterà anche una riorganizzazione dei percorsi interni dell’area di sosta, con l’obiettivo di migliorare la circolazione dei veicoli e rendere più chiari e sicuri gli spostamenti pedonali.

Il progetto prevede inoltre collegamenti verticali e percorsi dedicati, oltre a una revisione dei flussi di ingresso e uscita dal parcheggio, per rendere più semplice e funzionale l’utilizzo della struttura.

I prossimi passaggi del progetto

Dopo l’approvazione del Docfap, il percorso progettuale proseguirà con la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica e successivamente con il progetto esecutivo. Terminata questa fase, l’intervento sarà messo a gara per l’affidamento dei lavori.

La durata stimata del cantiere è di circa dodici mesi. Al termine dei lavori il parcheggio Moretti rafforzerà il proprio ruolo di nodo strategico per l’accesso al centro di Udine, aumentando la disponibilità di posti auto e migliorando l’organizzazione complessiva dell’area.