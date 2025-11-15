Al via la seconda edizione del premio di laurea Don Pierluigi Di Piazza

Pubblicato il bando per il premio di laurea in ricordo di don Pierluigi Di Piazza

Al via la seconda edizione del premio di laurea in ricordo di don Pierluigi Di Piazza. Il concorso è stato istituito dal fratello Vito e dalla famiglia Di Piazza con l’Università di Udine.



Le tesi di laurea oggetto del premio, del valore di 2.000 euro, devono trattare uno, o più, fra i sette temi che stavano particolarmente a cuore del fondatore del Centro di accoglienza “Ernesto Balducci” di Zugliano: il rispetto della legalità, la parità di genere, l’inclusione sociale, la valorizzazione delle diversità, le politiche di accoglienza dei migranti, le sperequazioni economiche e sociali nei diversi Paesi del mondo, la pace e le non ragioni delle guerre.

Le domande devono essere presentate entro il 20 dicembre. Il bando è disponibile online al link https://urli.info/1eBlc. Il premio è riservato a chi ha conseguito all’Ateneo friulano, entro il 31 ottobre 2025, una laurea triennale, magistrale o magistrale a ciclo unico negli anni accademici 2023–2024 e 2024–2025.

Don Pierluigi Di Piazza.

A Pierluigi Di Piazza l’Ateneo friulano ha intitolato, nel 2024, l’aula studio della Biblioteca scientifica. Nel 2006, invece, gli conferì la laurea honoris causa in Scienze economiche per il suo essere “imprenditore di solidarietà”. Appassionato divulgatore della cultura della pace, della non violenza e della solidarietà, Di Piazza era parroco di Zugliano, frazione di Pozzuolo del Friuli.



Lì, nel 1989, fondò il Centro di accoglienza per immigrati, profughi e rifugiati politici “Ernesto Balducci” che fino all’ultimo diresse e animò instancabilmente. Gli sono stati intitolati anche il Centro di accoglienza a Paluzza e l’istituto comprensivo scolastico di Pozzuolo del Friuli.