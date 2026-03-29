Torna la Pasquetta nei musei, gli appuntamenti per il Lunedì dell’Angelo

Anche per la pasquetta 2026 i Civici Musei di Udine confermano quella che ormai è una tradizione cittadina, aprendo eccezionalmente le proprie sedi ai visitatori che sceglieranno di passare la giornata all’insegna dell’arte, della storia e della cultura. Per l’occasione, sono molte le iniziative che avranno luogo nei luoghi di cultura udinesi, in particolare ai Musei del Castello e al Museo Etnografico del Friuli, in un ricco programma di eventi che uniranno arte e musica.

Castello di Udine

Giunta alla sua ottava edizione, la rassegna “Musica & Musei” trasformerà le sale del Castello in un palcoscenico diffuso. Durante tutto il pomeriggio, la musica accompagnerà i visitatori tra le sale della Galleria d’Arte Antica, offrendo un itinerario sonoro che spazia dal repertorio classico alla musica moderna, fino alla canzone d’autore e di ispirazione popolare.



Il percorso inizierà alle 14.30 (con replica alle 16) con il duo formato da Ludovica Borsatti alla fisarmonica e Luca Gasparotto al flauto. Il dialogo tra questi due strumenti proporrà musiche di C. Debussy, W.A. Mozart, C.P.E. Bach e J.S. Bach/Gounod. Parallelamente, alle 15 e alle 16.30 sul palcoscenico del Castello suonerà il maestro Ferdinando Mussutto al pianoforte, impegnato nelle celebri variazioni di J. Brahms.

Alle 15.30 e alle 17, le sale dedicate a “Qui intorno” del maestro della fotografie Guido Guidi, si accenderanno con “Dialetti in musica”: un viaggio tra le radici della tradizione e la canzone d’autore con le voci e gli strumenti di Alessandra e Monica Commisso insieme a Carlo Manzan, che renderanno omaggio ad autori come De André, Endrigo, Rachel e Zardini.



La giornata si concluderà alle 18.15 con un momento musicale conclusivo nel Piazzale del Castello, presso la Casa della Contadinanza. L’ingresso è libero

Museo Etnografico del Friuli

Spostandosi in via Grazzano, il Museo Etnografico del Friuli ospiterà il progetto “Parole Indomite”. L’ensemble triestino “Violoncelli itineranti” composto da tre violoncelli e voce proporrà un repertorio ricercato che intreccia sonorità jazz e folk rivisitate in chiave cameristica. Ispirato alla poesia bilingue e alla pluralità culturale delle terre di confine come il Friuli, l’intervento si svilupperà in tre “concerti” itineranti negli spazi del museo. Gli appuntamenti sono alle 11.30, alle 15 e alle 16. I posti sono limitati, perciò è consigliata la prenotazione.

Casa Cavazzini

A Casa Cavazzini, sede del museo di arte moderna e contemporanea di Udine, l’appuntamento è ancora con la grande mostra “Impressionismo e Modernità, Kunst Museum Winterthur”.



Ottantaquattro capolavori si lasciano scoprire in un percorso aperto dall’impressionismo di Monet e chiuso con l’astrattismo di Kandinsky. In mezzo Renoir Pissarro, Van Gogh – il ritratto di Joseph Roulin è l’immagine simbolo dell’esposizione –, Picasso, Magritte, Giacometti e Mondrean, in un progetto artistico di assoluto rilievo internazionale, inedito per il capoluogo friulano, e visitabile fino al prossimo 30 agosto.



La mostra, allestita al primo piano di Casa Cavazzini, sarà aperta al pubblico sia a Pasqua che a Pasquetta, con le consuete modalità di accesso e prezzari.