La poesia di Leonardo Zanier diventa un murales

L’assessore alla cultura Federico Pirone ha partecipato quest’oggi all’inaugurazione del murales dedicato al poeta e sindacalista carnico Leonardo Zanier, realizzato al Villaggio del Sole, nel quartiere di San Domenico, a Udine.

In Piazzale Carnia si è svolto un momento pubblico di incontro e memoria attorno all’opera muraria firmata da Simone Mestroni, autore del progetto “Città della poesia”, dedicata a una delle voci più autentiche della cultura friulana.

Alla presenza di cittadini, studiosi e rappresentanti del mondo associativo, l’inaugurazione ha unito arte urbana e parola poetica, rendendo omaggio a Leonardo Zanier, figura emblematica capace di raccontare, attraverso la scrittura e l’impegno sindacale, l’anima profonda del territorio friulano.

Nel corso dell’inaugurazione, l’assessore alla cultura Federico Pirone ha sottolineato come l’opera sia frutto dei fondi comunali dedicati alla cultura nei quartieri: “Questo murales nasce grazie a risorse pensate per portare la cultura fuori dai luoghi tradizionali e renderla parte viva dei quartieri. È un intervento di rigenerazione culturale e sociale che dimostra come, lavorando insieme, amministrazione e comunità possano costruire qualcosa di piccolo nelle dimensioni ma dal grande significato.

Leonardo Zanier, insignito nel 2014 del Sigillo della Città di Udine, ha saputo esprimere come pochi l’anima del nostro territorio: un’anima segnata dall’emigrazione, dalla fatica e dalla libertà, dal paradosso di essere liberi proprio nel dover partire. Carnia e Friuli sono stati per lui una costante ripartenza, non un limite.

Zanier è stato sindacalista e formatore, impegnato nella tutela dei diritti dei lavoratori, e ha sempre creduto che attraverso la cultura si costruisca l’emancipazione di un popolo. Le sue sono idee moderne e attuali, che parlano ancora al presente. Il testo scelto da Simone Mestroni restituisce il corpo della speranza, la parte più viva delle persone”.

Durante l’evento si sono susseguiti saluti istituzionali e un reading poetico che ha ripercorso la figura di Zanier attraverso letture e testimonianze. L’iniziativa, promossa da Time For Africa, Club per l’Unesco di Udine e Constraint APS è sostenuta dal Comune di Udine.