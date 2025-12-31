” ITA “

Ved. Brollo

di 85 anni

É mancata all’affetto dei suoi cari Giuditta Copetti. Ne danno il triste annuncio i figli Elena con Gino, Alberto con Robertina, Michele, la sorella Lidia, i nipoti Marco, Francesco, Nicola, Silvia e Davide unitamente ai parenti tutti.



Il Rito delle Esequie avrà luogo a Gemona del Friuli nel Duomo di “S. Maria Assunta” sabato 3 gennaio alle ore 15:00 ove la cara Giuditta sarà esposta dalle ore 14:45 giungendo dalla Casa Funeraria GIULIANO di via Battiferro, 15 a Gemona del Friuli.

orari visite: Venerdì dalle 8:30 alle 18:30 e sabato dalle 8:30 alle 14:30



Al termine del Rito seguirà la cremazione.



Ci uniremo in preghiera con la recita del S. Rosario in Sua memoria venerdì 2 gennaio alle ore 19:15 nella chiesa di ” Santa Lucia ” in Piovega.



Si ringrazia sin d’ora quanti vorranno onorarne la cara memoria.



GEMONA DEL FRIULI, 31 dicembre 2025



OF Giuliano CASA FUNERARIA srl Gemona – Artegna – Osoppo – Tarvisio – 335.1384290