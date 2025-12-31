Cade durante la passeggiata ai Laghi di Fusine: soccorsi in azione

Intervento di soccorso nel primo pomeriggio ai Laghi di Fusine: tra le 14 e le 15 circa, la stazione di Cave del Predil del Soccorso Alpino è stata attivata dalla centrale operativa Sores per prestare aiuto a una persona straniera rimasta ferita durante una passeggiata.

Sul posto sono intervenuti congiuntamente i tecnici del Soccorso Alpino, i soccorritori della Guardia di Finanza e un’ambulanza. Secondo le prime informazioni disponibili, la persona è caduta accidentalmente lungo il percorso procurandosi un trauma cranico e una lesione a un arto superiore. Raggiunta e stabilizzata dai soccorritori, è stata successivamente affidata alle cure del personale sanitario dell’ambulanza per il trasferimento in struttura ospedaliera e gli accertamenti del caso.