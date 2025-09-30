Dopo il premio del Gambero Rosso, Udine celebra le sue eccellenze

Le congratulazioni dell’amministrazione Udinese a Mamm e alla pizzeria alla Lampara.

Questa mattina il vicesindaco e assessore alle attività produttive Alessandro Venanzi ha voluto portare le congratulazioni da parte dell’amministrazione comunale a due attività udinesi che, negli scorsi giorni, hanno conquistato importanti riconoscimenti sul panorama nazionale.

Il locale Mamm è stato insignito da Gambero Rosso del titolo di Miglior Bar d’Italia nell’ambito della guida Bar d’Italia 2026, mentre la Pizzeria alla Lampara ha ottenuto lo Spicchio d’Oro nella guida Pizzerie d’Italia 2026, sempre di Gambero Rosso.

“Questi traguardi – ha dichiarato il vicesindaco Venanzi, che ha portato ai titolari una targa commemorativa – rappresentano un motivo di grande soddisfazione per l’amministrazione e per tutta la città di Udine. L’imprenditorialità friulana viene premiata quando sa coniugare la qualità delle materie prime, la dedizione quotidiana e il legame con la comunità. Il risultato è duplice: da un lato il riconoscimento nazionale per l’eccellenza del lavoro svolto, dall’altro la visibilità che Udine e il Friuli guadagnano come territori capaci di esprimere realtà di altissimo livello. Non è un caso che entrambe queste attività fossero già state insignite lo scorso anno dall’Amministrazione comunale con il Premio Eccellenze di Friuli Doc, segno di un percorso di qualità e innovazione che oggi trova ulteriore consacrazione a livello nazionale”.