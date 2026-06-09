Sabato 13 giugno il Parco Naturale delle Prealpi Giulie celebra la sua rete sentieristica con una giornata dedicata alla scoperta del territorio, alla cura dell’ambiente e al lavoro di chi, tutto l’anno, contribuisce a mantenere vivi e fruibili i percorsi dell’area protetta. Torna infatti “La Giornata dei Sentieri”, iniziativa inserita nel programma celebrativo “30 Volte Parco”, promosso in occasione del trentesimo anniversario dell’istituzione del Parco.

Per l’occasione saranno organizzate escursioni guidate gratuite nei sei Comuni dell’area protetta, con itinerari pensati per valorizzare alcuni dei tracciati più significativi delle Prealpi Giulie. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Parco, il Club Alpino Italiano e le sue sezioni locali, le associazioni del territorio, le imprese e i tanti volontari impegnati nella manutenzione della rete sentieristica.

Gli itinerari nei sei Comuni del Parco

I partecipanti potranno scegliere tra diversi percorsi, ciascuno legato a un ambiente e a una storia particolare del territorio. A Lusevera l’escursione interesserà il Sentiero Valle Musi, mentre a Moggio Udinese sarà protagonista il Sentiero di Pustot. A Resia il cammino seguirà il Sentiero Ta Stara Pot, a Resiutta il percorso per Borgo Cros, a Venzone il Sentiero delle Chiesette e a Chiusaforte il Bosco del Camet a Sella Nevea.

Proprio l’appuntamento di Sella Nevea avrà anche un valore inclusivo, grazie alla collaborazione con l’associazione Idee di Corsa APS, confermando l’attenzione del Parco verso una fruizione sempre più aperta e accessibile della montagna.

Un patrimonio da conoscere e rispettare

La Giornata dei Sentieri aderisce anche alla quattordicesima edizione di “In Cammino nei Parchi – Sentieri per conoscere”, promossa dal Club Alpino Italiano e da Federparchi. L’obiettivo è quello di invitare cittadini, escursionisti e visitatori a vivere i sentieri non solo come semplici percorsi nella natura, ma come veri collegamenti tra comunità, paesaggio, storia e biodiversità.

La rete sentieristica rappresenta infatti una delle infrastrutture più importanti del Parco: permette di scoprire gli ambienti naturali delle Prealpi Giulie, favorisce un turismo sostenibile e consente un contatto diretto con luoghi spesso fragili, da conoscere ma anche da rispettare.

Con questa iniziativa il Parco vuole inoltre ringraziare tutte le persone che, con impegno e passione, si occupano della manutenzione dei tracciati, garantendone la sicurezza e la fruibilità. Un lavoro spesso silenzioso, ma fondamentale per rendere accessibile un patrimonio collettivo che appartiene alle comunità locali e a chi sceglie di attraversarlo con passo attento.

La partecipazione alle escursioni è gratuita, ma è richiesta la prenotazione. Tutte le informazioni sui singoli itinerari, sugli orari e sulle modalità di iscrizione sono disponibili sul sito del Parco Naturale delle Prealpi Giulie.