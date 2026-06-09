Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di mercoledì 10 giugno

Giornata variabile in Friuli Venezia Giulia per mercoledì 10 giugno, con un tempo inizialmente abbastanza tranquillo ma destinato a cambiare soprattutto nel corso del pomeriggio e della sera. Il cielo sarà in genere poco nuvoloso o variabile, ma con il passare delle ore è atteso un aumento della nuvolosità, in particolare sulla zona montana.

Rovesci e temporali soprattutto in montagna

Nel pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali sparsi sui rilievi, con fenomeni più probabili in Carnia. La situazione potrà poi evolvere anche sul resto della regione: pianura e costa, infatti, potrebbero essere interessate da rovesci e temporali, più probabilmente in tarda serata.

Il quadro meteo resterà quindi instabile, con una giornata che partirà senza particolari criticità ma che potrà peggiorare nelle ore successive, soprattutto nelle aree montane e poi localmente anche sulle zone di pianura e lungo il litorale.

Vento da sud nelle ore centrali

Per quanto riguarda i venti, nelle ore centrali della giornata soffierà vento da sud moderato, mentre negli altri momenti prevarranno le brezze. Le temperature resteranno su valori miti: in pianura le minime saranno comprese tra 16 e 19 gradi, con massime tra 27 e 29 gradi. Sulla costa si andrà da minime tra 19 e 22 gradi a massime tra 25 e 27 gradi.