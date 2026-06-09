Carburanti in Slovenia, cala la benzina ma aumenta il diesel: i nuovi prezzi

I nuovi prezzi di benzina e diesel in Slovenia.

La benzina costa un po’ meno, mentre il diesel torna a salire. Sono entrati in vigore in Slovenia i nuovi prezzi regolati dei carburanti, validi nelle stazioni di servizio al di fuori di autostrade e superstrade. La variazione porta a un lieve calo per la benzina, mentre per il gasolio l’aumento sfiora i quattro centesimi al litro.

Secondo i nuovi listini, un litro di benzina costa ora 1,592 euro, con una diminuzione di 1,1 centesimi rispetto al prezzo precedente di 1,603 euro al litro. Diversa la situazione per il diesel, che aumenta di 3,8 centesimi e raggiunge quota 1,685 euro al litro.

Quanto costa fare il pieno

Per gli automobilisti, la differenza si traduce in un costo aggiornato anche sul pieno. Un rifornimento da 50 litri di benzina costa ora 79,60 euro, mentre per un pieno da 50 litri di gasolio servono 84,25 euro.

I nuovi prezzi resteranno in vigore fino a lunedì 15 giugno 2026, secondo il sistema sloveno di regolazione periodica dei carburanti. Le tariffe indicate riguardano le stazioni di servizio situate fuori da autostrade e superstrade, dove i prezzi di alcuni prodotti petroliferi sono ancora regolati. Lungo le arterie autostradali e le superstrade, invece, i gestori possono fissare liberamente i prezzi.