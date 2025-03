Giovani ciclisti protagonisti a Udine: la stagione si apre con un’allegria contagiosa

Il tempo, coperto con minaccia di pioggia, non ha intimidito una 50ina di giovanissimi ciclisti con le loro biciclette e con la divisa colorata delle rispettive squadre, arrivati in piazza XX Settembre per una gioiosa passerella con l’iniziativa Primavera in bici nel centro di Udine.

Artefeci di questa “apertura della stagione ciclistica” il Comitato Regionale della Federazione ciclistica con la perfetta organizzazione della Asd Ciclo Assi Friuli. I ragazzi, provenienti da tutta la Regione, si sono dati appuntamento presso la Palestra CUS al Polo Universitario dei Rizzi. Seguendo il tracciato della Ciclabile AA FRIULI Friuli VG 1 hanno attraversatola città lungo il percorso presidiato dalla Polizia Locale e dagli Alpini dei Gruppi di Udine , in piazza XX Settembre ad attenderli erano presenti autorità, sportivi e gli sponsor del’ iniziativa. Una iniziativa che ha portato in città l’allegria e l’ entusiasmo dei ragazzi.

“Il movimento ciclistico regionale conta 2600 tesserati di cui Bambini (6-12 anni), ha detto il Presidente Michele Bevilacqua – nel 2025 saranno oltre 150 gli eventi (gare, raduni, campionati) che animeranno l’attività ciclistica. Se sulla scena del Ciclismo Internazionale vi sono campioni (vedi Milan e molti altri) che onorano la Nostra Regione, essi sono il frutto di questo movimento cui fanno capo oltre 120 società. Bella questa manifestazione, bravi quelli che son venuti e complimenti agli organizzatori, bisognerà riproporla negli anni. “La Regione Friuli VG crede nel ciclismo. La Bicicletta non è solamente agonismo, ma, risparmio energetico, sana movimentazione, impiego del tempo libero ma, anche un importante volano per il Turismo della nostra Regione. “Chi pedala ha tanti Amici” è il claim coniato per l’ occasione, e, il Friuli VG deve avere tanti Amici”.