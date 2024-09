Il sogno del viaggio inclusivo diventa realtà: i disabili volano a Berlino grazie alle donazioni

Il progetto delle Comunità Piergiorgio diventa realtà.

Un sogno che si fa progetto e che, grazie alla generosità delle persone, è diventato realtà: è partito dalla Comunità Piergiorgio Onlus il gruppo di quattro persone con disabilità, più altrettanti accompagnatori, che raggiungerà Berlino in aereo per trascorrere qualche giorno nella capitale tedesca.

Il viaggio era l’obiettivo della raccolta fondi “Voliamo sopra Berlino – Viaggio inclusivo in aereo nella città che abbatte i muri” organizzato dalla Comunità Piergiorgio Onlus per realizzare il sogno di alcune persone con disabilità di prendere un aereo.

È così che Nadia Macorig, Monica Gogiatti, Dario Bertoli e Vanessa Simonit potranno raggiungere Berlino volando proprio nel suo cielo così famoso. Ad accompagnarli saranno le educatrici della Comunità Lucia Presacco, Claudia Zambano, Cristiana Cettolo e la volontaria Vanda Tioni.

Girare il mondo in aereo, infatti, sembra alla portata di tutti. Ma questo non è sempre vero per le persone con disabilità, che hanno difficoltà a muoversi o usano una carrozzina. Gli ostacoli sono tanti (trovare una compagnia che disponga di aerei con sedili adeguati, un alloggio accessibile, spostarsi con i mezzi pubblici nella meta scelta…) compreso il costo del biglietto, che vale doppio, perché per ogni viaggiatore disabile ci deve essere un accompagnatore che lo assista 24 ore al giorno.

Con la somma raccolta attraverso il crowdfunding “Voliamo sopra Berlino – Viaggio inclusivo in aereo nella città che abbatte i muri” è stato possibile coprire le spese del viaggio in una delle città europee più accessibili per le persone con disabilità: il volo di andata e ritorno da Venezia a Berlino in aereo; il trasporto da e per gli aeroporti; il soggiorno di tre notti in hotel 4* con sistemazione in camere accessibili e colazione; i pasti; due visite guidate della città in gruppo; due ingressi ai principali musei e le relative assicurazioni.

La campagna di crowfunding, che è stata aperta sulla piattaforma IdeaGinger.it dal 25 marzo al 25 maggio scorsi, ha permesso raccogliere 10.850 euro e ha coinvolto ben 115 donatori che hanno contribuito a vario titolo alla realizzazione del progetto.

“Aver concretizzato il progetto ‘Voliamo sopra Berlino’ significa mostrare a tutti la possibilità di superare il pregiudizio che circonda la disabilità e che si focalizza prevalentemente sull’assistenzialismo, facendo invece capire che, con i dovuti accorgimenti, le persone con disabilità possono – e vogliono – condurre una vita appagante sotto tutti gli aspetti” commenta la vice presidente della Comunità Piergiorgio Onlus, Elisa Vidussi.

“Attraverso la raccolta fondi abbiamo ancora una volta sperimentato in prima persona la generosità di tante persone che ci hanno voluto aiutare concretamente per realizzare questo piccolo – grande sogno. Contiamo di far vivere ai viaggiatori con disabilità un’esperienza unica. Volare sopra Berlino, la città che ha abbattuto “il muro”, aiuterà a superare tutti i muri che le persone con disabilità si trovano intorno ogni giorno”.

“Il ruolo di tutti i sostenitori che hanno contribuito si è rivelato fondamentale. Un ringraziamento speciale va a Civibank, che ha fortemente creduto nel progetto non solo inserendolo tra i più meritevoli e sostenendolo con ben 3.000 euro, ma offrendo anche un supporto pratico allo svolgimento delle procedure burocratiche per portare a termine la raccolta” sottolinea ancora Vidussi.

Il progetto della Comunità Piergiorgio Onlus rientra tra quelli di CiviCrowd FOR 2030, un bando speciale di CiviBank, sviluppato in collaborazione con Ginger, per sostenere con il crowdfunding gli enti del terzo settore di Friuli Venezia Giulia e Veneto che vogliano avviare un progetto nell’ambito dell’educazione, dell’uguaglianza sociale, della parità di genere e della salute secondo gli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile individuati dall’ONU nell’Agenda 2030.