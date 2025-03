A Udine torna Recap: una nuova vita per le capsule del caffè

Dopo il successo della prima fase avviata nel 2021, il progetto RECAP torna a Udine con un nuovo slancio, offrendo ai cittadini un sistema più strutturato per il recupero delle capsule di caffè in plastica. Grazie alla collaborazione tra Net S.p.A., illycaffè, Nescafé Dolce Gusto, Regione Friuli Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, il progetto mira a dare una seconda vita alle capsule esauste, riducendo i rifiuti e promuovendo l’economia circolare.

Dove conferire le capsule del caffè a Udine?

I cittadini potranno portare le capsule esauste presso i due centri di raccolta Net S.p.A. situati in Via Stiria e Via Rizzolo. Il conferimento è semplice e immediato: le capsule possono essere raccolte in sacchetti trasparenti, nei sacchetti RECAP o versate direttamente nei contenitori dedicati presenti nei centri di raccolta.

Le modalità di accesso ai singoli Centri di Raccolta convenzionati sono le medesime previste per le altre tipologie di rifiuti. Pertanto, non possono accedere al servizio i cittadini/utenti residenti in altri Comuni.

Dall’impianto di raccolta al recupero delle materie prime

Una volta raccolte, le capsule vengono trasportate presso un impianto regionale convenzionato, dove si procede alla separazione della plastica dai residui di caffè. La plastica viene quindi avviata al riciclo, mentre i residui organici possono essere destinati ad altri processi di recupero, contribuendo alla riduzione dell’impatto ambientale.

Un impegno condiviso per la sostenibilità

Claudio Siciliotti, Presidente di Net S.p.A., ha sottolineato l’importanza del progetto:“Con la riattivazione del progetto RECAP a Udine, riprendiamo un percorso virtuoso già avviato nel 2021 e temporaneamente sospeso. L’obiettivo è sempre lo stesso: rendere il riciclo delle capsule di plastica una pratica quotidiana e accessibile per tutti i cittadini, trasformando un rifiuto in una risorsa. Net è orgogliosa di guidare questo processo virtuoso per l’ambiente e per la comunità.”

Anche l’Assessora all’Ambiente del Comune di Udine, Eleonora Meloni, ha espresso il suo entusiasmo per l’iniziativa:“Questa iniziativa si inserisce perfettamente nelle politiche ambientali della città di Udine. La raccolta differenziata e il riciclo sono pilastri fondamentali per un futuro più sostenibile. Grazie alla collaborazione con Net S.p.A., possiamo offrire ai cittadini un’opportunità concreta per ridurre l’impatto ambientale e contribuire attivamente all’economia circolare. Si tratta di un altro dei passaggi su cui come amministrazione ci stiamo impegnando per un mondo più pulito e un riciclo e recupero sempre maggiore, dopo l’apertura del centro del riuso di via Rizzolo per dare una seconda vita ai nostri oggetti quotidiani.”

Un progetto che continua a crescere

Lanciato nel 2021 come primo esperimento italiano per il recupero delle capsule in plastica, il progetto RECAP ha già ottenuto risultati significativi, con la raccolta di migliaia di capsule esauste. Con la riattivazione del servizio a Udine, la città conferma il proprio impegno per la sostenibilità e per l’innovazione nel riciclo, offrendo ai cittadini una soluzione concreta per ridurre i rifiuti e contribuire attivamente a un futuro più verde.