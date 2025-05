L’Amministrazione comunale udinese conferma il proprio impegno nella riqualificazione della rete viaria cittadina. Nelle prossime settimane partiranno i lavori già programmati nel corso dello scorso anno. In più, a questi si aggiungeranno prossimamente ulteriori opere inserite in un nuovo, significativo piano di interventi del valore di 3 milioni di euro, recentemente approvato dalla Giunta.

L’obiettivo è quello di intervenire in maniera capillare tanto nei pressi del centro cittadino quanto nei quartieri, garantendo una migliore qualità del manto stradale, maggiore sicurezza per automobilisti, ciclisti e pedoni, e un notevole miglioramento della viabilità urbana.

Gli interventi in partenza nelle prossime settimane

Nelle prossime settimane, a maggio, partiranno i lavori precedentemente decisi dalla giunta comunale già nel corso del 2024 per riqualificare alcuni tratti della viabilità urbana molto importanti. A inizio maggio si inizierà a intervenire infatti in via Buttrio, e in seguito nella parte conclusiva di viale Venezia. In questa specifica opera i lavori verranno eseguiti durante la notte, per limitare al massimo eventuali disagi al traffico.

A partire dalla metà di giugno il Comune di Udine interverrà invece per risistemare il manto stradale nella zona del teatro e nell’area a nord est della città. Interessate da questi lavori saranno infatti via Treppo e via Trento, una parte di viale XXIII Marzo, e via Bernardinis nell’area di intersezione con via Monte Grappa. Questi lavori si concluderanno indicativamente a metà luglio.

Gli ulteriori investimenti del Comune

Nell’ultima seduta di giunta, l’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Alberto Felice De Toni ha deliberato inoltre ulteriori investimenti pari a tre milioni di euro per la riqualificazione stradale. Nei prossimi mesi, infatti, sono in previsione nuovi lavori in alcune tra le zone più strategiche per la mobilità cittadina, quotidianamente interessate da un elevato volume di traffico. Nella zona dello Stadio si interverrà su arterie fondamentali come via Annibale Frossi, viale Agostino ed Angelo Candolini, via Floriano Candonio, viale dell’Emigrazione, un tratto di viale Pasolini, via Giorgio Mainerio, le rampe della tangenziale e via Sagrado. In zona piazzale Osoppo/ piazzale Diacono sono previsti lavori su viale San Daniele, via Francesco di Toppo, via Tiberio Deciani e via Cicogna. Nella zona Moretti si procederà con la sistemazione di via Mentana, via Villa Glori e via Quattroventi. Infine, nella zona nord, verranno asfaltate via Cotonificio e il tratto di via Martignacco compreso tra l’area del Cotonificio e via Diacono. Via Cotonificio sarà riqualificata nella sua interezza, evitando interventi a spot, come avvenuto in passato, che rendevano necessari ulteriori interventi nei mesi successivi. Il cronoprogramma di questo secondo pacchetto di interventi è in fase di perfezionamento.

Le parole dell’assessore Marchiol

“Riqualificare la rete stradale significa anche migliorare la qualità della vita quotidiana dei cittadini”, dichiara l’Assessore alla viabilità Ivano Marchiol. “Investiamo risorse importanti, confermando la nostra volontà di curare ogni parte della città, dal centro alle periferie, con interventi mirati e strutturati. Tra gli interventi in partenza e quelli che realizzeremo nei prossimi mesi, riqualifichiamo oltre 100 mila metri quadri di strade cittadine, circa 15 km di nuove superfici. Con il nuovo sistema di banca asfalti, realizzato per ottimizzare le asfaltature dopo i lavori sui sottoservizi, saremo peraltro in grado – spiega in conclusione Marchiol – di creare un credito importante da poter utilizzare in futuro per altri interventi”.

Il risparmio grazie alla “banca asfalti”

Contestualmente, l’Amministrazione sta sfruttando uno strumento innovativo di gestione delle asfaltature chiamato “banca asfalti”. Si tratta di una modalità operativa attraverso cui il Comune di Udine si prende carico delle asfaltature in programma da parte degli operatori e gestori dei sottoservizi, recuperandole in seguito in forma cumulativa e reinvestendo nella realizzazione di nuovi tratti asfaltati completi. Grazie proprio ad alcuni dei lavori previsti da questo piano, si genererà un consistente credito in “banca asfalti”, che verrà utilizzato per ulteriori interventi su vie cittadine da parte delle società che operano nei sottoservizi come rete idrica e reti telefoniche, attualmente in fase di definizione.