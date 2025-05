Presentate le polo “Io sono Friuli Venezia Giulia – Alpini” per l’Adunata di Biella.

In vista della 96esima Adunata Nazionale degli Alpini, che si terrà a Biella dal 9 all’11 maggio 2025, sono state ufficialmente presentate nella Sala Pasolini di Udine, le esclusive polo “Io sono Friuli Venezia Giulia – Alpini”.

Alle otto Sezioni regionali saranno consegnate 10.000 polo acquisite con il contributo regionale ma anche con la compartecipazione di ciascun Alpino così da essere pronti per l’Adunata Nazionale di Biella per sfilare per la prima volta a livello nazionale con un’unica immagine coordinata e curata al fine di garantire un colpo d’occhio che sarà unico e di grande impatto.

Un simbolo di appartenenza, identità e orgoglio territoriale, pensato per accompagnare e unire visivamente le Sezioni ANA della nostra Regione in uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati a livello nazionale. Infatti, se le Sezioni degli Alpini in Friuli Venezia Giulia sono otto, l’idea dei consiglieri regionali Edy Morandini (Lista Fedriga) e Markus Maurmair (Fratelli d’Italia) è stata quella di proporre un emendamento nelle ultime norme finanziarie, accolto e condiviso dall’assessore al Turismo Sergio Bini, per assegnare significative risorse a PromoTurismoFVG affinché realizzi una polo distintiva ponendo in evidenza il marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”, oggetto delle numerose ed efficaci campagne di promozione del territorio regionale, e allo stesso tempo mettendo risalto alla compattezza e allo spirito di corpo che contraddistingue il Corpo degli Alpini.

“È un gesto semplice all’apparenza – hanno dichiarato il consigliere regionale Markus Maurmair ed Edy Morandini – ma racchiude in sé un significato profondo, che parla di orgoglio, di appartenenza e di memoria collettiva. Le maglie “Io sono Friuli Venezia Giulia” destinate alle otto Sezioni degli Alpini in Regione non sono soltanto un segno grafico o un simbolo di riconoscimento, sono l’espressione concreta di una territorio che sceglie di essere presente, compatto e grato accanto ai suoi Alpini”.

“Noi crediamo nei valori che gli Alpini incarnano – la solidarietà, il senso del dovere, l’impegno civico, l’amore per la propria terra – e vogliamo affermarli con fierezza anche attraverso questi segni visibili, che uniscono storia e futuro. Sarà un modo per dire loro grazie per ciò che ogni giorno fanno per il prossimo e sarà una grande emozione vederli sfilare compatti e colorati in modo uniforme a Biella con una polo che promuove la Regione da cui provengono garantendo riconoscibilità alle singole Sezioni ma allo stesso tempo evidenziando un marchio che stiamo valorizzando con efficaci campagne di comunicazione”.



“Portare a Biella – continuano i due consiglieri – una rappresentanza regionale che indossa con orgoglio la propria identità è un modo per dire che il Friuli Venezia Giulia c’è con la sua voce, la sua comunità e il suo cuore. Una voce unita, forte, chiara che non dimentica il passato e guarda con responsabilità al domani”.

Il progetto.

Un alpino con la maglietta “Io sono Friuli Venezia Giulia”

Il progetto si inserisce in un più ampio percorso di valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato al mondo Alpino, già avviato con la legge 6/2022 approvata la scorsa legislatura e dedicata a sottolineare la solidarietà e il sacrificio intrinsechi al fare delle “penne nere”, che prosegue con i provvedimenti introdotti negli ultimi due anni e tesi a garantire risorse alle Sezioni e ai Gruppi per le attività connesse ai loro anniversari più importanti, come nel caso dei centenari di fondazione, ma anche per la manutenzione delle loro sedi come pure per affiancarli nelle opere di manutenzione di baite e rifugi alpini come pure per il ripristino di monumenti e siti storici collegati all’associazione e di grande interesse collettivo.

“Un vero lavoro di squadra – continuano Morandini e Maurmair – tra istituzioni e territorio, con l’obiettivo comune di valorizzare le radici, promuovere l’identità regionale e sostenere il tessuto associativo legato al mondo alpino”.



Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i presidenti delle Sezioni ANA del Friuli Venezia Giulia:

Ilario Merlin – Pordenone

Mauro Ermacora – Udine

Antonio Ruocco – Cividale del Friuli

Ennio Blanzan – Carnica

Paolo Verdoliva – Gorizia

Ivo Del Negro – Gemona

Paolo Candotti – Trieste

Stefano Padovan – Palmanova

I quali hanno rilasciato in modo congiunto la seguente dichiarazione: “Un sentito ringraziamento va ai consiglieri regionali Markus Maurmair ed Edy Morandini che hanno avanzato la proposta, agli assessori Sergio Bini e Riccardo Riccardi che hanno seguito il progetto e un plauso a PromoTurismoFVG e al suo Direttore Generale Iacopo Mestroni, come a tutto il suo staff, che si sono occupati di acquisire con differenti bandi e in tempo per l’Adunata di Biella le maglie di alta qualità facendole predisporre seguendo le indicazioni di ciascuna Sezione dando però un forte senso identitario. Siamo fieri di essere la prima Regione in Italia ad avere un supporto così importante e concreto che ci permetterà sicuramente di farci notare per organizzazione e impatto visivo promuovendo indirettamente le terre da cui proveniamo”.

Le maglie saranno distribuite alle otto Sezioni ANA della Regione e indossate durante la sfilata dell’Adunata, creando una presenza compatta, riconoscibile e profondamente legata al territorio: da ogni profilo gli Alpini del Friuli Venezia Giulia saranno individuabili in modo semplice ma con un grande impatto.

Oltre al rilevante contributo regionale che consentirà di contenere i costi della singola polo la volontà dei Presidenti delle Sezioni è che ciascun Alpino compartecipi con una piccola quota venendo così coinvolto in modo responsabile nel progetto. Ora sarà sufficiente attendere il prossimo 11 maggio 2025 per comprendere dal vivo o in televisione la portata dell’iniziativa che potrebbe diventare un’esperienza esemplare anche per le altre Regioni in Italia .