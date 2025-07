Partita la strada verso Friuli Doc 2025: gli autobus diventano ambasciatori del gusto

La promozione di Friuli Doc viaggia su bus e corriere.

Il gusto si mette in viaggio: è iniziato ufficialmente il percorso verso Friuli Doc 2025, con una campagna visiva capillare che coinvolge il trasporto pubblico regionale. Da mercoledì 24 luglio e fino al 15 settembre, tre autobus urbani a Udine e otto mezzi extraurbani porteranno sulle strade della regione l’immagine della rassegna, trasformandosi in veicoli promozionali della manifestazione che si terrà dall’11 al 14 settembre nel centro del capoluogo friulano.

Venanzi: “La festa che nasce per incontrare la gente”

“Abbiamo voluto che il cammino verso Friuli Doc partisse proprio dalla strada – spiega il vicesindaco e assessore alle Attività economiche, Turismo e Grandi Eventi, Alessandro Venanzi – perché la manifestazione nasce per incontrare la gente, per raccontare l’identità del territorio in modo aperto e coinvolgente. I bus diventano quindi il primo invito a esserci, a scoprire un’esperienza unica che unisce cultura, cucina e ospitalità”.

Turisti e cittadini nel mirino

La campagna – visibile e itinerante – è pensata per raggiungere residenti e turisti. Oltre ai mezzi cittadini, le tratte extraurbane scelte puntano alle località balneari e montane più frequentate: Lignano Sabbiadoro, Grado e Tarvisio. Un modo per promuovere Friuli Doc anche nei luoghi dove il turismo estivo è al suo picco, stimolando la partecipazione di un pubblico più ampio.

Una manifestazione diffusa

Anche quest’anno Friuli Doc si presenta come un evento diffuso e trasversale, capace di raccontare le molte anime del Friuli Venezia Giulia attraverso i suoi sapori e le sue eccellenze. Non solo enogastronomia: accanto ai prodotti tipici e alle cucine delle Pro Loco, il programma abbraccerà anche concerti, mostre, artigianato, show cooking e cultura. Gli autobus, personalizzati con grafiche colorate e riconoscibili, saranno una sorta di invito mobile a partecipare a quella che ormai è molto più di una festa del gusto: è un viaggio nell’identità friulana.