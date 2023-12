Udine al primo posto anche per qualità della vita delle donne.

Udine al primo posto in Italia anche per la qualità della vita delle donne. Un risultato che riempie d’orgoglio la città e l’assessore alle e Politiche Giovanili e Pari opportunità Arianna Facchini.

“Essere al primo posto in Italia per la qualità della vita delle donne ci riempie di orgoglio – commenta Facchini – . Desidero ringraziare tutte le associazioni e il tessuto sociale che quotidianamente lavorano per garantire gli ottimi risultati su questo tema. Questi obiettivi si raggiungono solo con la massima cooperazione. Tuttavia, dobbiamo ancora rimboccarci le maniche perché c’è molto lavoro da fare. Nei prossimi anni, vogliamo consolidare questa posizione puntando i nostri obiettivi non agli standard italiani, ma a quelli europei, considerando che il tasso di occupazione femminile del nostro Paese rimane il più basso fra i paesi dell’Unione Europea”.

“L’indipendenza economica delle donne è fondamentale anche per la prevenzione e per i percorsi di fuoriuscita da situazioni di violenza, un argomento fondamentale per noi – continua – . Come giunta comunale, stiamo lavorando intensamente per garantire maggiori servizi pubblici a favore delle famiglie, facilitando la conciliazione dei tempi di vita lavorativa e personale, che spesso impedisce alle donne di investire di più nella propria carriera, creando un divario di genere retributivo. Come Amministrazione, abbiamo potenziato, ad esempio, i servizi nelle scuole, aumentando i posti negli asili nido convenzionati e anche nei centri estivi. Queste sono azioni concrete a supporto degli obiettivi che ci siamo prefissati. Un segnale importante è stato dato anche dalla composizione di una giunta con pari rappresentanza di genere, che garantisce un corretto equilibrio nel governo locale”.

“Ritengo che questo primo posto, non solo sul tema delle donne ma sulla qualità della vita in generale, sia il frutto di un lavoro corale che coinvolge cittadine e cittadini, istituzioni, associazioni, enti del terzo settore, operatori economici e associazioni di categoria di Udine e di tutta la provincia friulana. Sono convinta che questo sia un grande risultato per Udine anche in termini di visibilità, un risultato che, come ha sottolineato il Sindaco, arriva da lontano in un territorio in cui si sono susseguite giunte di centro-sinistra e centro-destra. Il premio va alla città e al Friuli, senza alcun colore politico“, conclude l’assessore Facchini.