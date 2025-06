Ruba al supermercato e minaccia la dipendente col coltello per fuggire

La rapina alla Lidl di Udine.

Questa mattina, i carabinieri della Radiomobile sono intervenuti presso il supermercato Lidl di viale Venezia a Udine, dove un uomo nato e residente in città è stato arrestato per rapina. Secondo quanto ricostruito, l’uomo, classe 1960, aveva appena sottratto generi alimentari all’interno del negozio.

Una dipendente, tentando di fermarlo all’uscita, è stata minacciata con un coltello dall’uomo nel tentativo di guadagnarsi la fuga. Gli uomini dell’Arma, intervenuti tempestivamente, hanno rintracciato il sospettato nelle immediate vicinanze, recuperando la refurtiva che è stata restituita al supermercato. Il coltello è stato sequestrato. L’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa del processo per direttissima previsto per domani.