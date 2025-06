Sospensione del servizio idrico per lavori urgenti: ecco i paesi coinvolti

Sospensione del servizio idrico in alcune frazioni di Povoletto.

Sospensione del servizio idrico in vista in alcune frazioni del Comune di Povoletto: lunedì 23 giugno, dalle 9 alle 16, niente acqua dai rubinetti a Savorgnano, Primulacco, Magredis, Bellazoia e Ravosa.

L’interruzione è necessaria per permettere ai tecnici di CAFC di eseguire un intervento urgente di riparazione sulla condotta adduttrice che alimenta il serbatoio di Povoletto, con i lavori che si svolgeranno in via Attimis, nel territorio comunale di Povoletto. Circa 870 utenze saranno interessate dalla sospensione dell’erogazione dell’acqua, riferite al numero di contatori attivi collegati alla rete idrica.

CAFC ricorda l’importanza di comunicare i propri recapiti telefonici o email per ricevere avvisi tempestivi, che verranno inviati via SMS o posta elettronica agli utenti registrati. Per ulteriori informazioni è attivo il numero verde 800 713 711, gratuito da rete fissa e mobile. Aggiornamenti sugli interventi sono disponibili anche sui canali social di CAFC e sul sito ufficiale.