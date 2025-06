Il record di Dino Durì, arrivato alla 270° donazione di sangue

Donazione di sangue nr. 270 per Dino Durì.

Dino Durì ha raggiunto un traguardo encomiabile: 270 donazioni di sangue e plasma in aferesi effettuate presso l’Azienda Ospedaliero-Universitaria Santa Maria della Misericordia di Udine. Segretario regionale del Movimento Difesa del Cittadino Friuli Venezia Giulia e volontario attivo, Durì ha partecipato alla terza maratona di donazione di sangue, che si è svolta ieri nella struttura udinese

L’evento, organizzato dall’Azienda e dall’Associazione Friulana Donatori di Sangue (AFDS), ha visto la presenza del responsabile del Servizio per le Malattie Emorragiche e Trombotiche, dottor Giovanni Barillari, e del presidente del Consiglio regionale, Mauro Bordin.

Per Dino Durì, donare il sangue è un gesto semplice ma importante, che aiuta concretamente chi si trova in situazioni di emergenza come incidenti o interventi chirurgici. Inoltre, sottolinea come la donazione sia anche un modo per prendersi cura della propria salute, grazie ai controlli medici a cui viene sottoposto ogni donatore.

Durì ha rivolto un messaggio speciale ai giovani, invitandoli a partecipare alle associazioni di donatori di sangue, che operano senza scopo di lucro e garantiscono la qualità delle trasfusioni attraverso donazioni regolari, anonime e gratuite. “Ci vuole più coraggio a trovare una scusa che a donare il sangue – ha detto Durì –. Venire a donare aiuta anche a sentirsi meglio con se stessi”.