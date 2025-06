Il passaggio della stecca da Conegliano a Gemona segna l’avvio ufficiale verso l’Adunata degli Alpini del Triveneto, in programma per il prossimo giugno, in occasione del cinquantesimo anniversario del terremoto che colpì duramente il Friuli. Un momento di grande significato, che unisce la memoria di quella tragedia alla forza della ricostruzione e della solidarietà.

“Il terremoto distrusse tutto in Friuli, ma non fece perdere la forza di volontà alla nostra gente che, asciugandosi le lacrime di nascosto e con tanta voglia di ricostruire, fece rinascere le comunità grazie anche a una solidarietà internazionale inimmaginabile. A tutti coloro che verranno potremo mostrare ciò che anche grazie a loro è stato realizzato. Siamo qui oggi per dimostrare agli Alpini la nostra profonda gratitudine perché senza di loro la ricostruzione non sarebbe diventata quel Modello Friuli riconosciuto in tutto il mondo” ha detto l’assessore regionale Barbara Zilli, intervenuta a Conegliano per conto della Regione.

Zilli ha definito la giornata “importante ed emozionante”, ricordando come la sfilata degli Alpini abbia richiamato sentimenti di vicinanza, solidarietà e riconoscenza. “Sono valori che ci appartengono, che abbiamo trasmesso alle nuove generazioni e che ci hanno fatto conoscere nel mondo per la nostra tenacia, il senso del sacrificio e la laboriosità”, ha aggiunto. Il saluto “Mandi”, che nel 1976 venne rivolto a chi venne in soccorso del Friuli, sarà di nuovo rivolto ai partecipanti al raduno del 2026.

All’evento hanno preso parte diverse autorità, tra cui il presidente del Veneto Luca Zaia e il sindaco di Gemona, Roberto Revelant, che ha ricevuto insieme a Zilli la stecca simbolica. L’organizzazione del Raduno sarà affidata alla Sezione ANA di Gemona, in collaborazione con l’associazione Mai Daur, e si terrà nel terzo fine settimana di giugno 2026.