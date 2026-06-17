Riparte l’AFDS Udine Città, Daniele Paroni eletto presidente

Dopo otto anni di commissariamento rinasce la sezione Afds Udine dei donatori di sangue

Il cuore della città torna a pulsare anche nel segno della solidarietà. Dopo otto anni di commissariamento, riparte infatti l’attività della sezione AFDS Udine Città, una realtà storica del volontariato cittadino che ora si rimette in cammino con un nuovo direttivo, nuove energie e un presidente conosciuto dal grande pubblico: Daniele Paroni, giornalista e volto noto della televisione locale.

La ripartenza arriva al termine di un percorso di riorganizzazione che ha portato anche alla fusione con la sezione UOEI, i cui donatori confluiscono ora nella sezione cittadina. Un passaggio importante, votato all’unanimità dagli iscritti della UOEI, che segna l’avvio di una nuova fase per l’associazione nel centro di Udine.

Un nuovo direttivo per rilanciare l’associazione

Il nuovo consiglio direttivo, nato dalla fusione e rafforzato da nuovi ingressi, ha scelto Paroni come presidente. Al suo fianco ci saranno Roberto Zorzi nel ruolo di vicepresidente, Giacomo Gremese come rappresentante dei donatori, Paola Borsetta come segretaria e Giulia Agostinelli come consigliera. A ricoprire l’incarico di revisore dei conti sarà invece Roberta Moro.

Alla riunione che ha sancito la ripartenza della sezione ha preso parte anche il vicesindaco di Udine, Alessandro Venanzi, a testimonianza dell’attenzione delle istituzioni verso una realtà che rappresenta un presidio importante di partecipazione civica e solidarietà.

Nardon: “Un lavoro silenzioso che ha aggregato molte persone”

A sottolineare il valore del percorso compiuto è stata la presidente provinciale AFDS, Manuela Nardon, che ha parlato di un risultato costruito con pazienza e discrezione.



“Questo risultato – ha commentato Nardon – è frutto di un lavoro silenzioso e discreto che ha aggregato molte persone desiderose di rilanciare la nostra associazione nel cuore della città. Ringrazio il direttivo e gli iscritti della sezione UOEI che hanno votato all’unanimità a favore della fusione. Auguro buon lavoro al nuovo consiglio unitario e al presidente Paroni, che si è messo a disposizione di questo importante progetto con grande entusiasmo”.

Oltre 700 donazioni nel 2025

La sezione Udine Città riparte da numeri significativi. Nel 2025 sono state registrate 746 donazioni, con una base composta da 625 donatori attivi, 326 aderenti e 55 simpatizzanti. A questi si aggiungeranno ora i membri della UOEI, guidati fino a oggi dal presidente Geniale Venanzi.

Un patrimonio di persone e disponibilità che rappresenta il punto di partenza per una nuova stagione associativa. L’obiettivo sarà rafforzare la presenza dell’AFDS nel tessuto cittadino, coinvolgendo nuovi donatori e continuando a promuovere la cultura del dono del sangue, un gesto semplice ma fondamentale per il sistema sanitario e per chi ogni giorno ha bisogno di cure.

Con l’elezione di Daniele Paroni e la nascita del nuovo direttivo unitario, l’AFDS Udine Città si prepara così a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, tornando a essere un punto di riferimento nel cuore di Udine.