Cigierre cerca per personale per la ristorazione, in Friuli arriva il Career Time

Le opportunità di lavoro in Friuli di Cigierre.

Nuove opportunità di lavoro nella ristorazione, anche in Friuli, con il Recruiting Day Diffuso promosso da Humangest e Cigierre. Martedì 23 giugno si terrà infatti il Career Time, l’iniziativa pensata per mettere in contatto diretto candidati e recruiter e favorire nuovi inserimenti professionali all’interno di una delle principali realtà italiane della ristorazione organizzata.



L’appuntamento coinvolgerà diversi province italiane, tra cui anche Udine e Pordenone, con ricerche aperte per figure operative nei ristoranti del gruppo Cigierre. L’obiettivo è intercettare persone interessate a costruire un percorso nel settore, offrendo colloqui individuali e informazioni concrete sulle possibilità di lavoro e crescita.

Le figure ricercate

Le selezioni riguardano in particolare addetti alla sala, addetti alla cucina e addetti alla pizzeria. Le condizioni contrattuali, il monte ore e l’inquadramento saranno definiti in base alla posizione, all’esperienza dei candidati e alle mansioni previste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza retributiva.



Le opportunità interessano ristoranti situati in numerose province italiane: Aosta, Bologna, Brescia, Cagliari, Milano, Modena, Monza e Brianza, Novara, Padova, Pordenone, Reggio Emilia, Rimini, Treviso, Trento, Udine e Venezia.



I colloqui si svolgeranno nelle filiali Humangest dei territori coinvolti e anche presso il ristorante Steakhouse Old Wild West di Piazza del Duomo 25 a Milano. Durante la giornata, i candidati potranno incontrare i recruiter, sostenere colloqui individuali e ricevere informazioni sui percorsi professionali disponibili, sulle condizioni di inserimento e sulle opportunità di crescita all’interno dei brand Cigierre.

Un’occasione per avvicinare lavoro e territorio

Per Humangest, il Career Time rappresenta un’occasione per valorizzare l’incontro tra domanda e offerta in un comparto che continua a offrire sbocchi occupazionali. “La ristorazione è un settore dinamico, capace di offrire opportunità concrete a chi desidera costruire un percorso professionale orientato alla crescita”, commenta Barbara Garofoli, CEO Humangest.

Garofoli sottolinea come l’iniziativa voglia “dare valore all’incontro tra domanda e offerta, avvicinando persone motivate a una realtà strutturata e leader come Cigierre”. Un progetto condiviso che, nelle intenzioni dell’agenzia per il lavoro, permette di supportare il partner nella ricerca delle competenze più adatte e, allo stesso tempo, di contribuire alla crescita occupazionale dei territori coinvolti.

Sulla stessa linea anche Mario Perego, Group Head of HR di Cigierre, che evidenzia il valore di un recruiting più vicino alle persone. “Il Career Time nasce dalla volontà di portare il recruiting più vicino alle persone e ai territori”, dichiara. La collaborazione con Humangest, aggiunge, consente di intercettare candidati motivati e di valorizzare il processo di selezione, offrendo opportunità concrete di ingresso e crescita nei brand del gruppo.

Cigierre, la realtà nata a Udine

Cigierre – Compagnia Generale Ristorazione Spa è nata nel 1995 a Udine, con l’obiettivo di creare, sperimentare e gestire nuovi format di ristorazione. Trent’anni dopo, l’azienda è diventata una delle principali realtà italiane del casual dining e della gestione di ristoranti tematici.

Il gruppo conta oggi oltre 360 locali ed è proprietario dei format Old Wild West, America Graffiti, Wiener Haus, Pizzikotto, Shi’s e Smashie. Nel solo 2025, i ristoranti Cigierre hanno servito oltre 30 milioni di clienti, confermando la dimensione nazionale di una realtà nata proprio in Friuli.

Humangest, Agenzia per il Lavoro del Gruppo SGB, opera invece da oltre vent’anni nel mercato del lavoro italiano, offrendo servizi di ricerca e selezione, somministrazione, formazione e consulenza HR. Grazie alla presenza sul territorio nazionale, accompagna aziende e candidati nella costruzione di percorsi professionali sostenibili.

Per partecipare al Career Time è possibile candidarsi e prenotare il proprio appuntamento con i recruiter attraverso il sito www.humangest.it/cigierre-career-time.