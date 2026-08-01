Bloccati sul sentiero del Monte Geu, soccorsi due escursionisti

Due giovani escursionisti veneziani sono stati soccorsi nel pomeriggio di sabato sul sentiero 320a, che scende dal Monte Geu, nel territorio di Sappada. I due, un uomo e una donna, sono rimasti bloccati dal panico mentre affrontavano un tratto attrezzato particolarmente ripido.

Il tratto ripido e il cartello di avviso

Il punto in cui i due si sono fermati deve essere affrontato preferibilmente utilizzando imbragatura e attrezzatura da ferrata. Prima di raggiungere il tratto è presente anche un cartello che segnala le difficoltà del percorso.

I due escursionisti avevano però con sé una cartina sulla quale non era indicata la presenza di passaggi attrezzati e non si erano accorti del segnale di avvertimento. Nella stessa zona, già in diverse occasioni, è stato necessario intervenire per aiutare persone prive dell’attrezzatura adeguata.

Raggiunti e calati con le corde

Dopo la richiesta diretta di aiuto sono stati attivati quattro soccorritori della stazione di Sappada, mentre la centrale operativa Sores Fvg è stata informata dell’intervento. Alcuni componenti della squadra si trovavano già lungo una pista forestale per un’altra attività di perlustrazione e hanno potuto avvicinarsi alla zona con un mezzo fuoristrada. Dopo circa venti minuti di cammino in salita, i tecnici hanno raggiunto i due giovani.



Gli escursionisti sono stati imbragati e calati con una corda per circa quaranta metri, fino a un punto dal quale è stato possibile proseguire senza ulteriori difficoltà.