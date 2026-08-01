Anna Corazza, 21 anni di Pordenone, è stata incoronata Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2026. La giovane rappresenterà la regione alla finale nazionale insieme a Melissa Mongelli, 19 anni di Moimacco, e Francesca Portelli, 19 anni di Gorizia.



La finale regionale si è svolta alla loggia di San Daniele del Friuli, trasformata per una sera in una passerella dedicata alla moda e allo spettacolo. L’appuntamento, ospitato dal Michelaccio e sostenuto da diverse attività commerciali del territorio, ha richiamato pubblico e appassionati.

Tre giovani del Friuli Venezia Giulia alla finale nazionale

Le concorrenti si sono presentate davanti alla giuria sfilando in costume da bagno e in abito da sera. In palio c’erano i tre passaporti per la finale nazionale di Miss Universe Italy, assegnati ad Anna Corazza, Melissa Mongelli e Francesca Portelli.



Madrine della serata sono state Emma Veritti, Miss Universe Friuli Venezia Giulia 2025, e Valeria Molinari, finalista nazionale nel 2025, affiancate da Nicole Bono, Giorgia De Marchi, Lisabetta Blasizza e Francesca Fontana. Ad accompagnare le sfilate sono state la musica e l’esibizione della scuola di ballo New Life Academy, con i ballerini Lisa e Ivan.

Anna Corazza tra moda, recitazione e sport

Il momento centrale della serata è arrivato con l’incoronazione di Anna Corazza. La nuova Miss Universe Friuli Venezia Giulia studia Fashion Design a Milano e sogna di costruire il proprio futuro nel mondo della moda e della recitazione.



Da settembre inizierà anche una scuola di recitazione nel capoluogo lombardo, proseguendo così il proprio percorso di formazione artistica. Lo sport ha avuto un ruolo importante nella sua crescita: per 15 anni ha praticato danza classica e moderna, mentre oggi si dedica alla palestra e alla corsa. Ambiziosa e determinata, Anna Corazza punta ora a conquistare il titolo nazionale di Miss Universe Italy.

Melissa Mongelli, dalla ginnastica alla riabilitazione sportiva

A ottenere il secondo pass per la finale nazionale è stata Melissa Mongelli, 19 anni di Moimacco. La giovane ha praticato per 16 anni ginnastica acrobatica, raggiungendo anche il gradino più alto del podio ai campionati nazionali italiani.



Dopo aver superato un periodo personale complesso e un grave infortunio al ginocchio, ha deciso di mettersi alla prova anche nel mondo della moda. Il suo obiettivo è iscriversi alla facoltà di Scienze Motorie e successivamente proseguire gli studi in Fisioterapia, per specializzarsi nella riabilitazione degli atleti.

Francesca Portelli e il sogno di diventare modella

Completa il terzetto Francesca Portelli, 19 anni di Gorizia. La passione per la moda l’accompagna fin dall’infanzia, quando indossava i tacchi della madre immaginando un futuro sulle passerelle.



Anche per lei la danza ha rappresentato una parte importante della formazione: ha praticato danza classica e moderna per 14 anni, partecipando inoltre a diversi stage con ballerini professionisti.

La finale nazionale in Puglia

Le tre finaliste rappresenteranno il Friuli Venezia Giulia alla fase nazionale del concorso, in programma a San Ferdinando di Puglia dal 24 al 30 agosto.



La vincitrice conquisterà il titolo di Miss Universe Italy e il diritto di partecipare alla finale internazionale di Miss Universe, in programma il 24 novembre a Porto Rico.