Le previsioni meteo in Friuli, domenica temperature fino a 39 gradi

Domenica 2 agosto sarà una giornata caratterizzata da caldo estremo in Friuli Venezia Giulia, con temperature massime che potranno raggiungere i 39 gradi sia in pianura sia lungo la costa. Il cielo si manterrà in prevalenza sereno, mentre nelle prime ore soffierà Bora moderata.

Durante la notte e nelle prime ore del mattino il cielo sarà da poco nuvoloso a variabile sull’intera regione. Dal pomeriggio prevarranno invece condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso. Una maggiore presenza di nubi interesserà la zona montana. Sulle Alpi sarà possibile lo sviluppo di qualche isolato temporale di calore, soprattutto nei settori più vicini al Cadore.

Temperature fino a 39 gradi in pianura e sulla costa

Il caldo raggiungerà valori particolarmente elevati. In pianura le temperature minime saranno comprese tra 23 e 25 gradi, mentre le massime oscilleranno tra 37 e 39 gradi. Sulla costa la notte sarà tropicale, con minime comprese tra 27 e 30 gradi. Durante il giorno il termometro potrà raggiungere valori tra 35 e 39 gradi.