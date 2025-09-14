Il Rugby Udine abbraccia la città a Friuli Doc

Una grande festa del rugby: ieri pomeriggio, sabato 13 settembre a Friuli Doc, Rugby Udine ha abbracciato la città, incontrando i tifosi, piccoli e grandi sportivi, appassionati della palla ovale, amici e famiglie delle giovanili.

Sul palco di piazza Libertà, il Presidente Andrea Cainero e il Director Riccardo Robuschi hanno chiamato sul palco tutte le sette squadre del Mini Rugby e delle Giovanili, a partire dai più piccoli, gli under 6, fino agli under 18, per un totale di oltre 160 giovani rugbisti e rugbiste che sono stati poi raggiunti dai 35 giocatori della Prima squadra per il Campionato Nazionale 2025-2026.

“C’è sempre maggiore interesse verso questo sport, anche nei bambini e bambine più piccoli, e ne siamo davvero felici – commenta Andrea Cainero – penso alle nuove iscrizioni per la stagione che sta iniziando, anche grazie al successo della terza edizione del Summer Camp che si è concluso la scorsa settimana, con oltre 120 partecipanti che dai 4 ai 13 anni hanno vissuto una settimana di sport, amicizia e divertimento.”

Manca circa un mese all’inizio del Campionato Nazionale di sere B e quindi anche la Prima Squadra è salita sul palco di Friuli Doc per salutare la città. La rosa dei giocatori non è ancora completata: dopo gli arrivi di Antonio Rizzi, Joaquin Diaz e Carlo Ceglia, e il passaggio in Prima Squadra dalla U18 dei promettenti Martino Bizzotto, Simone Zadro, Gioele Muraro e Davide Dionisi, sono attese a breve ulteriori nuovi rinforzi, anche da oltre confine, per competere ai massimi livelli della categoria.

“Lo spirito di squadra è alto e più combattivo che mai – aggiunge il Presidente – con la società che può contare su un rinnovato e solido radicamento in città e sul territorio, non solo grazie alla maggiore competitività sportiva della squadra, ma anche grazie ad una rinnovata fiducia di soci, sponsor, professionisti e addetti ai lavori che credono nel potenziale della società udinese.”

Sul palco anche il sindaco Alberto Felice De Toni, il vicesindaco Alessandro Venanzi e il Vicepresidente della Regione e Assessore alla cultura e allo sportMario Anzil. “Il presidente Cainero ha riportato grande e rinnovato entusiasmo al rugby di Udine – ha sottolineato De Toni – lo sport è importantissimo per la nostra città che può vantare ben due squadre in serie A, entrambe di proprietà italiana. Il sogno è portare anche il Rugby Udine in serie A e avrete tutto il nostro supporto per farlo. Questo è uno sport di grandi valori, una scuola importante per i giovani che allenano non solo il fisico, ma anche la lealtà e il rispetto dell’avversario”.

“È motivo di grande orgoglio vedere oggi in piazza tutta la filiera della palla ovale udinese, dagli under 6 fino alla prima squadra – ha commentato Anzil – Rugby Udine è una grande società con una storia quasi centenaria, proiettata nel futuro con grandi e ambiziosi obiettivi”.