Rugby Udine, tre nuovi innesti e la Nazionale al Gerli: settimana da sogno per i tifosi

Rugby Udine annuncia tre nuovi giocatori.

Settimana di grandi novità per la Rugby Udine. Dopo Antonio Rizzi, Joaquin Diaz e Carlo Ceglia, la società bianconera annuncia tre nuovi innesti per la Prima Squadra: Dan Gabriel Groza, Dario Di Tizio e Nicolas Tomat.

Groza, mediano d’apertura classe 1996, rappresenta un ritorno importante: cresciuto nel vivaio udinese, ha debuttato in Serie A proprio con l’Udine nel 2015 e arriva dopo esperienze a Torino e all’estero, tra Londra e Dublino. Dario Di Tizio, ala o estremo del 2001, proviene dal Frascati Rugby Club e vanta 75 presenze in Serie B, mentre Nicolas Tomat, friulano classe 2006, è pronto all’esordio in Serie B come seconda linea.

“Come avevamo promesso, stiamo rafforzando ulteriormente la rosa – commenta il presidente Andrea Cainero –. I nuovi arrivi aumentano la competitività in campo e ci daranno più opzioni di gioco. E non è finita qui: ci stiamo preparando per l’esordio in casa del 30 novembre, quando presenteremo anche le nuove maglie”.

Gli Azzurri si allenano a Udine

L’arrivo dei tre nuovi giocatori coincide con una settimana speciale per il rugby friulano. Da lunedì 3 novembre, infatti, la Nazionale Italiana Rugby si allena al Rugby Stadium “Otello Gerli” di Udine, in vista della sfida Italia – Australia in programma sabato 8 novembre allo Stadio Friuli, primo appuntamento delle Quilter Nations Series.

“È un grande orgoglio per la nostra società e per tutta la comunità sportiva locale – aggiungono dal Rugby Udine –. Vedere gli Azzurri allenarsi sui nostri campi è un’emozione unica per i nostri giovani e per i tifosi”. Martedì 4 novembre alle 10, è previsto un allenamento aperto al pubblico, occasione imperdibile per tutti gli appassionati di rugby della regione.