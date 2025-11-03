Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di martedì 4 novembre

Il meteo in Friuli.

Il meteo in Friuli per martedì 4 novembre sarà all’insegna della stabilità. Un deciso anticiclone si sta affermando sull’Europa centrale e porta sulla regione correnti secche e miti che garantiranno tempo stabile e soleggiato su tutte le aree del Friuli Venezia Giulia.

Il cielo sarà sereno per l’intera giornata, con ottima visibilità e clima gradevole nelle ore centrali. A Trieste, nella notte e al mattino, soffierà un leggero Borino. Le temperature minime si manterranno tra 4 e 7 gradi in pianura e tra 10 e 12 sulla costa; le massime toccheranno i 17-20 gradi nelle zone di pianura e i 14-17 lungo la costa. In montagna si registreranno circa 8 gradi a 1000 metri e 7 gradi a 2000 metri.