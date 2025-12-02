A Udine va in scena il musical solidale “Le folli notti del giovane Frankenstein”

Spettacolo solidale al Teatro Palamostre di Udine.

Dopo tre repliche sold out, l’Associazione Culturale Colori&Musica torna sul palco con il nuovo musical “Le folli notti del giovane Frankenstein”: lo spettacolo andrà in scena sabato 6 dicembre alle 20.45 al Teatro Palamostre di Udine.

Il musical, ispirato al celebre romanzo di Mary Shelley, racconta le disavventure tragicomiche di Frederick Frankenstein, nipote del barone Victor von Frankenstein. Ambientata negli anni ’30, la storia segue Frederick mentre, trasferitosi nel castello ereditato in Transilvania, tenta di riportare in vita un morto con l’aiuto dell’imbranato Igor, dell’audace assistente Inga e della misteriosa Frau Blucher. Pur essendo comico, lo spettacolo affronta temi etici come la paura del diverso e il desiderio dell’uomo di sostituirsi a Dio.

La serata è a ingresso con offerta libera, il cui ricavato sarà devoluto interamente alla Fondazione Progettoautismo FVG, che opera da quasi 20 anni in regione a supporto di persone con disturbo dello spettro autistico e delle loro famiglie, proponendo servizi educativi e riabilitativi, progetti di inclusione sociale e lavorativa.