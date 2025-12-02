Il Vice Questore Ariela Turchi alla guida dei Commissariati di Cividale e Tolmezzo

Nuovi incarichi per

Dal 1 Dicembre il Vice Questore dottoressa Ariela Turchi ha assunto la dirigenza del Commissariato di P.S. di Cividale del Friuli, ove subentra al Vice Questore Aggiunto Francesco Leo, attuale Dirigente della Squadra Mobile; con la stessa decorrenza ha assunto anche la dirigenza a scavalco del Commissariato di Tolmezzo, subentrando al Commissario Capo Matteo Cozza, attuale Dirigente dell’Ufficio Immigrazione.

Classe 1970, entrata in Polizia nel 1989: dopo il VI corso quadriennale all’Istituto Superiore di Polizia, dal 1994 al 1996 ha diretto la Polizia Amministrativa dell’allora Commissariato di Biella; nel biennio successivo ha prestato servizio presso il Commissariato di Carrara quale funzionaria addetta. Quindi, dopo aver superato il corso per pilota di elicottero, dal 1997 al 2000 ha prestato servizio presso il VII Reparto volo di Abbasanta e dal 2000 al 2009 presso il Reparto volo di Firenze.



Dal 2009 al 2015 è stata Dirigente del Reparto volo di Fenosu, in Sardegna, e dal 2015 al 2018 del Reparto volo di Reggio Calabria. Dal 2018 al 30 novembre 2025 ha prestato servizio presso la Questura di Grosseto, ove ha ricoperto gli incarichi di Dirigente dell’U.P.G.S.P. e dell’Ufficio Personale. Al Vice Questore Turchi gli auguri di buon lavoro da parte del Questore della provincia di Udine Pasquale de Lorenzo e da parte di tutta la Polizia di Stato di Udine.