Gaza prima e dopo il 7 ottobre: la storia di una famiglia sul palco dello Spazio Venezia

A Udine, lo spettacolo “Gaza Vive”.

Una vita che cambia radicalmente, dalla normalità di una giornata al mare all’orrore della fame e delle bombe: è questo il cuore narrativo di “Gaza vive”, lo spettacolo teatrale di e con Beppe Casales che andrà in scena sabato 21 febbraio alle ore 19:00 all’Auditorium Spazio Venezia di Udine (via Stuparich 8).

Il dramma e la speranza.

L’opera segue la vicenda di una famiglia di Gaza, prima e dopo il 7 ottobre 2023: dalla semplicità di una giornata al mare all’orrore delle bombe e della fame. Una vita schiacciata da un’ideologia che ha prodotto pulizia etnica, apartheid e genocidio, nata molto prima di quella data. Eppure, la storia di Gaza non è solo una storia di perdita, ma anche di speranza. Lo spettacolo ha preso vita lo scorso autunno e sta girando i teatri d’Italia, replica dopo replica.

Il legame con la realtà è testimoniato anche dalla locandina: un dettaglio di un disegno realizzato da Hassan e Nour, due bambini di Gaza che hanno partecipato al progetto di arteterapia HeART of Gaza.

Dagli anni 2000 Beppe Casales si dedica al teatro di narrazione e popolare, collaborando con attori di rilievo come Toni Servillo. Tra le sue opere principali, molte premiate e riconosciute da festival e associazioni, ci sono La spremuta, L’albero storto, Welcome, Nazieuropa e 400.

Una mobilitazione collettiva

L’evento è promosso da oltre quindici realtà locali: Circolo Arci Misskappa Aps in collaborazione con Arci Territoriale di Udine, Medici senza frontiere, VicinoLontano, Emergency, Damatrà, ANPI Udine, Libera Udine, Time for Africa, Ospiti in arrivo, Arcigay Udine Fur, Donne in nero Udine, Oikos, Comitato per la Palestina, Le Serre, MEC

Prevendite e biglietti

L’ingresso allo spettacolo costa 7 euro. I biglietti sono disponibili in prevendita presso il Circolo Arci Misskappa (via Bertaldia 38) giovedì 19 e venerdì 20 febbraio, dalle 19:00 alle 21:00. Sabato 21 febbraio, giorno della rappresentazione, la biglietteria aprirà direttamente all’Auditorium Spazio Venezia a partire dalle ore 16:00.