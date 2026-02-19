Le previsioni meteo in Friuli Venezia Giulia di venerdì 20 febbraio

Il meteo in Friuli.

Le condizioni meteo in Friuli Venezia Giulia vedranno un graduale miglioramento nel corso della giornata di venerdì 20 febbraio. Durante la notte il cielo resterà coperto con precipitazioni sparse tra deboli e moderate, mentre la quota neve si attesterà tra i 600 e gli 800 metri.

La mattinata sarà caratterizzata da una nuvolosità ancora diffusa, con residue nevicate che potrebbero spingersi fino al fondovalle nel Tarvisiano. Un cambio di scenario è atteso dal pomeriggio, quando il cielo diventerà poco nuvoloso su tutto il territorio regionale.

Per quanto riguarda la ventilazione, sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata, con raffiche che a Trieste potrebbero risultare sostenute. Anche in quota, sulla zona montana, il vento soffierà con intensità da nord-est.

Il quadro termico prevede temperature minime tra i 4 e i 7 gradi in pianura e tra i 6 e i 9 gradi sulla costa, con massime che raggiungeranno rispettivamente i 12-15 gradi e i 10-12 gradi. In quota, alla quota di riferimento di 1000 metri si registreranno circa 2 gradi, mentre a 2000 metri la temperatura scenderà fino a -3 gradi.