Nel 50° del terremoto, il Festival di Majano apre con Bolero e Carmina Burana

L’apertura del Festival di Majano dedicata ai 50 anni del terremoto.

Nell’anno del 50° anniversario del devastante terremoto del Friuli, Majano, fra i comuni più colpiti dal sisma, dedica il concerto di apertura della 66ª edizione del suo festival a questo drammatico avvenimento che sconvolse per sempre la vita del Friuli Venezia Giulia.

Sabato 25 luglio, sul grande palco dell’Area Concerti con inizio alle 21.00, andrà in scena uno spettacolo dalla grande intensità e potenza musicale: Bolero Carmina Burana, proposto dalla Ensemble Symphony Orchestra, composta da oltre 200 fra musicisti e coristi, sotto la direzione del M° Giacomo Loprieno.

I biglietti per l’evento, organizzato da Zenit srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, PromoTurismoFVG e Pro Majano, sono in vendita sul circuito Ticketone da giovedì 19 febbraio.

Le opere.

Boléro, di Maurice Ravel, e Carmina Burana, di Carl Orff. Inizierà con due capolavori della musica di tutti i tempi la 66ª edizione del Festival di Majano, fra le più longeve e partecipate rassegne estive del Nordest. Sul palco salirà l’Ensemble Symphony Orchestra diretta da Giacomo Loprieno e impreziosita da un coro a quattro voci di 36 cantanti. L’organico prevede la struttura della grande orchestra sinfonica, con l’aggiunta di una nutrita sezione ritmica, del pianoforte e delle varie sezioni.

Nato come musica da balletto, Boléro di Ravel, con i suoi ritmi sostenuti e il suo crescendo, è tra i brani più amati dal grande pubblico. Trae ispirazione dall’omonima danza spagnola e fu commissionato a Ravel dalla ballerina russa Ida Rubinštejn. Carmina Burana è una cantata scenica composta da Carl Orff tra il 1935 e il 1936, basata su 24 poemi medievali di “clerici vagantes”. Trionfale l’accoglienza che fu riservata alla prima rappresentazione, nel giugno 1937 a Francoforte.

La formazione.

L’Ensemble Symphony Orchestra è tra le compagini più conosciute del panorama nazionale. Si è esibita nei più importanti teatri italiani ed europei evidenziando una straordinaria conoscenza dei linguaggi e delle strutture di ogni genere musicale: il suo repertorio spazia dalle più conosciute arie d’opera alle colonne sonore di film di fama mondiale.

Il concerto Bolero Carmina Burana al Festival di Majano si annuncia già come uno degli eventi più sentiti e partecipati dell’estate, un evento che unirà la commemorazione per le vittime di una delle più grandi tragedie del Friuli Venezia Giulia alla bellezza e potenza di due dei più grandi capolavori della musica di tutti i tempi.