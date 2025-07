La staffetta “Pedalando verso Nord Est” fa tappa a Udine per sensibilizzare sul Parkinson

La staffetta per sensibilizzare sul Parkinson.

È arrivata oggi a Udine la sesta tappa della staffetta ciclistica “Pedalando verso Nord Est”, iniziativa promossa dall’associazione “Pedalando verso Nord Est – Movimento di resistenza al Parkinson” con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza pubblica sulle malattie neurodegenerative, in particolare il Parkinson.

Partita il 16 luglio da Sant’Urbano (Padova), la staffetta ha già attraversato Veneto e Trentino-Alto Adige, dirigendosi ora verso il Friuli Venezia Giulia, dove si concluderà a Grado il 23 luglio. A Udine, i partecipanti sono stati accolti in Comune dal vicesindaco Alessandro Venanzi e dall’assessora allo sport Chiara Dazzan, che hanno portato i saluti dell’Amministrazione comunale e il ringraziamento della città per l’importante iniziativa.

“Udine è lieta di accogliere questa iniziativa – ha dichiarato il vicesindaco Venanzi – che unisce sport, solidarietà e sensibilizzazione. La staffetta “Pedalando verso Nord Est” trasmette due messaggi fondamentali: l’importanza della prevenzione e del movimento nella lotta contro le malattie neurodegenerative, e la necessità di investire maggiormente nella ricerca. Ringrazio l’associazione per l’impegno e la passione con cui porta avanti questo percorso, coinvolgendo le comunità e rafforzando la consapevolezza collettiva sul valore della salute“.

Anche l’assessora Dazzan ha voluto sottolineare il valore sociale dell’iniziativa: “Ringrazio “Pedalando verso Nord Est” per aver scelto Udine come tappa. Lo sport è uno strumento potente di inclusione, benessere e comunicazione. Iniziative come questa, nate dal basso, hanno il potere di cambiare la cultura, trasmettendo messaggi importanti che stimolano attenzione, solidarietà e partecipazione attiva su temi sociali di grande rilievo, come la prevenzione delle malattie neurodegenerative. I risultati ottenuti oggi in termini di inclusione sociale sono il frutto di anni di impegno in progetti come questo”.