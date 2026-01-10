Temperature sotto lo zero a Udine: attivato il piano contro il ghiaccio

Il Comune di Udine ha attivato il piano antigelo.

Con il previsto abbassamento delle temperature che nelle prossime notti, almeno fino a martedì, scenderanno diversi gradi sotto lo zero, il Comune di Udine ha attivato il piano antigelo sul territorio comunale. Vista la presenza di umidità al suolo, l’obiettivo è infatti scongiurare il rischio di formazione di ghiaccio, tanto sui percorsi pedonali, quanto sulle principali assi della viabilità urbana.

L’intervento prevede il trattamento preventivo antighiaccio – tramite spargimento di sale – di tutti i principali percorsi della viabilità, comprendenti le aree di maggior traffico, i viali di servizio e i punti di collegamento del territorio comunale, per un’estensione complessiva superiore ai 170 chilometri lineari di intervento.

Parallelamente, saranno effettuati interventi manuali sui marciapiedi in corrispondenza di tutti i luoghi sensibili per i pedoni, così come individuati dal piano preventivo, tra cui chiese, scuole, uffici pubblici, strutture sanitarie, aree mercatali, piazze e altri spazi largamente frequentati.

Operazioni in corso già questa sera.

La ditta incaricata per la viabilità veicolare inizierà le operazioni alle ore 22 di questa sera, sabato 10 gennaio, con conclusione prevista entro le ore 7 di domenica 11 gennaio. Gli addetti incaricati allo spargimento manuale presso i luoghi sensibili, opererà invece già a partire dalle ore 20 della serata di sabato 10 gennaio fino alle ore 7 di domenica 11 gennaio.

Durante gli interventi di salatura del manto stradale saranno sospesi eventuali spazzamenti stradali programmati da Net per la notte tra sabato e domenica e per la giornata di lunedì.