Il Teatri Stabil Furlan inaugura la nuova sede e negli spazi dell’Ente Fiera

Nuova casa per il Teatri Stabil Furlan.

L’Associazione Teatri Stabil Furlan cambia casa e si sposta negli ampi spazi dell’Ente Fiera di via della Vecchia Filatura al civico 10 a Torreano di Martignacco.



Dal 2019, anno di fondazione, il TSF è costantemente cresciuto rimanendo fedele agli obiettivi del proprio statuto, impegnandosi profondamente nella produzione di spettacoli teatrali professionali in lingua friulana e sulla cultura friulana. Nel 2025 ha messo a segno un nuovo importante obiettivo: organizzare il primo Festival Europeo del Teatro delle lingue minoritarie, è nato quindi “Lenghis” che a ottobre ha portato a Gorizia un ricco programma con protagoniste compagnie teatrali provenienti da regioni europee a minoranza linguistica.

“Quella di oggi è l’ennesima tappa di un percorso che ci ha visti impegnati a realizzare gli obiettivi fissati fin dall’inizio di questo che forse possiamo definire un sogno diventato realtà – dichiara il Presidente del TSF Lorenzo Zanon – oggi il TSF rappresenta il sogno di tanti friulani, donne e uomini che hanno amato la nostra lingua e la nostra cultura e che hanno riconosciuto nel teatro uno strumento fondamentale per la loro crescita e la loro valorizzazione. Grazie all’operare serio e professionale abbiamo acquisito sempre più credibilità sia da parte delle Istituzioni che da parte del mondo artistico professionale regionale. Ringraziamo in particolare l’Assessore Regionale alle Autonomie locali, Funzione pubblica, Sicurezza e Immigrazione con delega alle minoranze linguistiche Pierpaolo Roberti e il Presidente del Consiglio Regionale Mauro Bordin che insieme a Antonio Di Piazza dell’Ente Fiera sono qui oggi con noi a festeggiare questo nuovo traguardo. Infine ringraziamo fortemente la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine che in questi anni ci ha accolti nella sua sede”. Ci sarà una sala prove e uno spazio dedicato alle rappresentazioni teatrali più piccole come le letture sceniche.

“ Se questa dovrà, come ci auguriamo, diventare almeno per un po’ la nostra nuova casa, bisogna che sia innanzitutto una casa abitata – spiega il Direttore Artistico del TSF Massimo Somaglino – . Anzi, io la sogno affollata, di arte, progetti, cultura, teatro, musica, laboratori ed incontri. Mi piacerebbe che diventasse un punto di riferimento per la cultura friulana e non solo. Per questo la quinta stagione del TSF (che abbiamo intitolato ‘Savôrs’) si svolgerà quasi per intero proprio qui, nella nuova sede, con otto appuntamenti a partire dal 31 di gennaio e fino a giugno, con due obiettivi: richiamare i friulani e non solo a seguire le nostre attività, le produzioni, il teatro ragazzi, le letture sceniche, gli spettacoli, e richiamare gli artisti a realizzare i loro progetti nelle accoglienti ampie sale che saranno a loro disposizione per le prove, le anteprime e i debutti. Restate sintonizzati e seguiteci sempre anche sulle nostre pagine social.” Un nuovo luogo di cultura quindi, in uno spazio accessibile e facilmente raggiungibile e con un ampio parcheggio a due passi dalla città.

Teatri Stabil Furlan

Fondato nel 2019 su iniziativa del Comune di Udine, il Teatri Stabil Furlan è un’Associazione Culturale riconosciuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che ha come soci fondatori il Comune di Udine, l’ARLeF – Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane, la Società Filologica Friulana, la Fondazione Teatro Nuovo Giovanni da Udine, il CSS Teatro Stabile di innovazione del FVG, la Civica Accademia d’Arte Drammatica Nico Pepe, l’Istitût Ladin Furlan Pre Checo Placerean, e come scopo statutario l’attività di produzione e circuitazione di spettacoli teatrali professionali che valorizzino la lingua e la cultura friulane utilizzando la lingua friulana o di altre minoranze linguistiche e che abbiano caratteristiche di professionalità in tutte le loro componenti artistiche, tecniche ed organizzative.