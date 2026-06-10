Terminal accende il Parco Moretti: primo weekend tra circo, musica e stupore

Il Parco Moretti di Udine si prepara a trasformarsi in un grande spazio dedicato a spettacolo, creatività e sperimentazione: con la partenza del festival Terminal, la città ospiterà un primo fine settimana che intreccia circo contemporaneo, musica dal vivo e laboratori aperti al pubblico.

Il cuore del festival: “Sawdust Symphony”

Tra gli appuntamenti più attesi c’è “Sawdust Symphony”, performance firmata da Kolja Huneck, Michael Zandl e David Eisele. Il pubblico verrà immerso in un universo fatto di legno fresco, strumenti e segatura, dove la falegnameria diventa linguaggio scenico e gesto artistico. Lo spettacolo esplora il processo creativo dall’idea alla realizzazione, tra costruzione, fatica e immaginazione. L’appuntamento è sul main stage, gratuito e senza prenotazione, sabato 13 giugno alle 21 e domenica 14 giugno alle 20.

Venerdì 12 giugno: apertura tra circo e musica

Il festival si apre venerdì 12 giugno con una serata inaugurale all’insegna dell’energia del circo contemporaneo. Ad aprire il programma, alle 20, saranno i giovani artisti di Circo all’inCirca con “A la carte” nel quale porteranno sotto il tendone (gratis fino a esaurimento posti) tutta la forza creativa delle nuove generazioni del circo contemporaneo accompagnate da Davide Visintini, Sarah Ferretti e Simone Di Biagio.

La serata proseguirà poi sul main stage (gratuito) con “Queen of Saba”, pronte a inaugurare il festival con la loro carica musicale e performativa, trasformando il parco in uno spazio aperto all’incontro e alla festa.

Sabato 13 giugno: il Parco Moretti diventa un villaggio creativo

Sabato il Parco Moretti si anima fin dal mattino con laboratori, installazioni e attività dedicate alla creatività e alla sostenibilità.

Accanto agli “Acrobati digitali” e al laboratorio creativo “Far fiorire i ritagli”, il parco ospiterà anche il mercatino solidale “Pan & Gaban”, mentre nel pomeriggio sarà possibile personalizzare una maglia del festival con la termopressa guidata da Matteo Carli e lasciarsi coinvolgere da “I colori del parco”, esperienza a cura di Slow Food del Friuli APS.

La giornata entrerà poi nel vivo, alle 18.30, con “Lone” dell’artista olandese Luuk Brantjes, spettacolo acrobatico (gratuito senza prenotazione) capace di fondere forza fisica, ironia e stupore, seguito, alle 19.30, dall’esibizione della FLIC Scuola di Circo con “Punti di partenza”, un progetto sostenuto da “SIAE, per chi crea” che coinvolge anche altre realtà italiane partner: Dinamico Festival, il festival Muja Buskers e la FLIC di Torino.

Il cuore della serata sarà quindi affidato a “Sawdust Symphony”, prima di lasciare spazio al dj set di Milacu, alle 22, che accompagnerà il pubblico nella notte del festival.

Domenica 14 giugno: tra relax, circo e musica

Domenica il festival rallenta i ritmi con attività dedicate al tempo libero e alla partecipazione collettiva. La giornata inizierà con “Silent reading”, momento dedicato alla lettura condivisa immersa nel verde, per poi proseguire nel pomeriggio con il laboratorio coreografico curato da Kalā teatro insieme a Luana Pignato e Manuel Marrese.

Accanto a questo, il pubblico potrà partecipare ai laboratori di frisbee “Dischi volanti”, pensati sia per bambini che per adulti, in un continuo dialogo tra gioco, sport e socialità. In serata torneranno le acrobazie poetiche di Luuk Brantjes con “Lone” (alle 18 gratuito e senza prenotazione) e l’energia degli allievi della FLIC Scuola di Circo (alle 19 gratuito fino a esaurimento posti), prima del secondo appuntamento con “Sawdust Symphony” (alle 20). A chiudere il primo fine settimana del festival sarà infine Scutigera in concerto, alle 21.

Food, servizi e informazioni

Durante tutto il festival sarà attiva un’area food con proposte gastronomiche e servizio bar, per accompagnare il pubblico tra spettacoli e laboratori.

Gli spettacoli all’aperto saranno a ingresso gratuito e senza bisogno di prenotazione. Si consiglia di portare un asciugamano per distendersi sull’erba. Quelli sotto al tendone saranno a pagamento (intero 10 euro; under 30, 8 euro). I biglietti per gli spettacoli in tendone potranno essere acquistati online su VivaTicket, evitando così code, oppure all’infopoint presente nel parco, dal lunedì al giovedì un’ora prima dell’inizio dello spettacolo, da venerdì a domenica dalle 18 alle 21.

In caso di maltempo, quando possibile, gli spettacoli si terranno nel tendone del Circo all’inCirca situato all’interno di Parco Moretti. Qualora non fosse possibile, gli spettacoli saranno riprogrammati nei giorni seguenti. Le comunicazioni avverranno attraverso le pagine social di Terminal.