Un’estate da vivere tra musica, cultura, natura e tradizione, con oltre 50 appuntamenti diffusi da giugno a settembre tra il centro cittadino, le frazioni, la Val Bartolo, Cave del Predil, i laghi e i luoghi più rappresentativi del Tarvisiano. Si chiama “L’estate prende quota” il cartellone pensato per accompagnare turisti, famiglie e visitatori alla scoperta di un territorio unico, incorniciato dalle Alpi Giulie e collocato al confine tra Italia, Austria e Slovenia.

Tarvisio si prepara così a una stagione ricca di proposte, capace di unire grandi festival, concerti, spettacoli, incontri culturali, feste popolari e attività all’aria aperta. Tra foreste, laghi alpini, borghi e sentieri, l’estate diventa un’occasione per vivere la montagna in tutte le sue forme, con appuntamenti pensati per bambini, ragazzi, famiglie e appassionati di cultura e natura.

La musica protagonista dell’estate tarvisiana

Uno dei fili conduttori del programma sarà la musica. Il mese di luglio si aprirà con Armoniosi Loci, che dal 4 al 19 luglio porterà in Piazza Unità il percorso musicale “Ispirata al Pianoforte”. L’8 luglio, invece, la Chiesa dei Santi Pietro e Paolo ospiterà il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Lipsia, in uno degli spazi più suggestivi della città.

Dall’11 luglio tornerà anche uno degli eventi più attesi dell’estate: il No Borders Music Festival, ospitato nello scenario naturale del Lago Superiore di Fusine. La 31ª edizione si svilupperà su tre weekend consecutivi e vedrà tra i protagonisti Tom Smith ed Elvis Costello, LP, Coez e I Patagarri, Ludovico Einaudi e Mannarino, confermando il festival come uno degli appuntamenti musicali più importanti del Tarvisiano e non solo.

Cultura, natura e identità con il festival Radici

L’estate sarà anche un’occasione per raccontare il territorio attraverso Radici, il festival culturale nato per valorizzare il patrimonio naturale, artistico e storico della Valcanale. Il progetto accompagnerà il pubblico da luglio all’inizio di settembre con concerti, incontri, laboratori e attività nella natura, invitando residenti e visitatori a scoprire luoghi, saperi e tradizioni locali.

Tra gli appuntamenti in programma, Landart & Radici porterà l’arte a dialogare con l’ambiente, mentre Erbe senza Confini, previsto il 9 e 16 agosto, racconterà il legame tra natura e cultura del territorio. Spazio anche alla musica con il concerto “Un piccolo violino magico”, in programma il 7 agosto nella Chiesa dei Santi Pietro e Paolo, e con i Campionati Mondiali di Fisarmonica Diatonica e Organetto, che si terranno dal 4 al 6 settembre all’Auditorium Comunale di Tarvisio.

Le feste della tradizione tra Cave del Predil, Monte Goriane e Piazza Unità

Tra la fine di luglio e il mese di agosto il calendario entrerà nel cuore delle feste più identitarie dell’estate tarvisiana. Il 25 e 26 luglio Cave del Predil ospiterà i festeggiamenti di Sant’Anna, patrona della località, con il tradizionale giro del lago e un programma pensato anche per famiglie e bambini. Non mancheranno laboratori creativi, spettacoli, musica, intrattenimento e chioschi enogastronomici con specialità del territorio.

Il 2 agosto sarà la volta della Festa dell’Amicizia, che porterà tradizione e gastronomia in alta quota a Monte Goriane. Dal 13 al 16 agosto, invece, Alpenfest animerà Piazza Unità celebrando la cultura alpina dei tre confini, tra Italia, Austria e Slovenia. Il programma unirà il carattere popolare della festa al racconto delle radici locali, con sfilata tradizionale, musica dal vivo, mostre, area giochi e momenti di convivialità nel centro cittadino.

Accanto agli appuntamenti più popolari, Alpenfest proporrà anche attività legate alla natura e alla storia del territorio, come l’Escursione al Lynx Trail, incontri dedicati alla memoria locale, tra cui “La grande storia delle Acciaierie Weissenfels”, e momenti pensati per i più piccoli, come “Storie di lupi” e “Bolle in rosso”.

Spazio ai giovani e alla comicità

Il cartellone estivo lascerà spazio anche all’intrattenimento e alle nuove generazioni. Dal 17 al 19 agosto Tarvisio Young porterà in Piazza Unità tre serate di contest musicale dedicate ai giovani, trasformando il centro cittadino in un palcoscenico aperto ai talenti emergenti.

Non mancheranno poi gli appuntamenti con il sorriso grazie alla rassegna TarviSmile, che proporrà tre serate di comicità: il 31 luglio Gabriele Cirilli con “Ciri Rider”, il 2 agosto Simone Schettino con “Recital” e il 9 agosto Maria Pia Timo con “Enciclopia”.

Un calendario diffuso tra piazze, sentieri e luoghi simbolici

Con “L’estate prende quota”, Tarvisio si conferma una destinazione capace di unire paesaggio, cultura e accoglienza. Il calendario accompagnerà l’intera stagione con eventi distribuiti tra piazze, sentieri, laghi e luoghi simbolici del territorio, offrendo occasioni di incontro, scoperta e divertimento.

Dalla grande musica alle feste popolari, dagli appuntamenti culturali alle attività all’aria aperta, l’estate tarvisiana si prepara ad accogliere famiglie, bambini, ragazzi e visitatori in un territorio dove la montagna diventa spazio di condivisione e racconto.