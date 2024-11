I traduttori dell’Università di Udine entrano nell’eccellenza europea

I traduttori all’Università di Udine entrano nella rete d’eccellenza European master’s in translation.

I traduttori non sono una specie in via di estinzione, anzi, e quelli dell’Università di Udine si distinguono in Europa. Infatti, la laurea magistrale in Traduzione e mediazione culturale è ufficialmente entrata a far parte della rete d’eccellenza European master’s in translation (Emt) per il periodo 2024-2029. Il riconoscimento si raggiunge dopo una rigorosa selezione e certifica alti standard formativi per i futuri professionisti della traduzione. Emt però è anche una piattaforma che incentiva lo scambio d’iniziative e buone pratiche a vantaggio degli studenti e del settore.

La cerimonia d’ingresso alla rete si è tenuta a Bruxelles, nel centro Albert Borschette della Commissione europea, alla presenza di rappresentanti accademici e delle principali industrie linguistiche. Per l’Ateneo friulano era presente Fabio Regattin, coordinatore del gruppo del Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società che ha gestito la candidatura. Regattin ha ricevuto il certificato di ammissione al network dal direttore generale della traduzione della Commissione, Christos Ellinides.

Formazione e opportunità europee.

Grazie alla rete d’eccellenza, gli studenti della laurea magistrale avranno accesso a nuove possibilità di formazione e a uno scambio intensificato di esperienze con altre università europee di prestigio. Potranno avvalersi di metodologie didattiche d’avanguardia e di opportunità di stage promosse dalla Commissione europea, approfondendo così le competenze richieste dal mercato internazionale.

Collaborazioni accademiche e professionali.

La partecipazione a Emt apre inoltre le porte a numerose opportunità di collaborazione per il Dipartimento di Lingue e letterature, comunicazione, formazione e società. Professori e ricercatori potranno collaborare con colleghi delle altre università Emt sia per la ricerca di base che per lo sviluppo di metodologie innovative nell’insegnamento della traduzione.