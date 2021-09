L’intervento all’istituto Gervasutta di Udine.

Sarà il Consorzio Artigiani Romagnolo ad occuparsi degli interventi straordinari all’istituto Gervasutta di Udine. La direzione della struttura infatti ha approvato i lavori di manutenzione per l’adeguamento e la messa a norma della struttura.

La spesa complessiva dell’intervento previsto è di 370.309,61 euro ed è sostenuta per 21.760,37 euro da fondi regionali e per i restanti 348.549,24 euro da fondi statali. 126 sono i giorni naturali e consecutivi che l’Azienda Friuli centrale ha concesso per ultimare i lavori.

Durante il periodo di pandemia, l’Istituto Gervasutta è stato un centro di riabilitazione per coloro che erano entrati in contatto con il Covid-19 e avevano riportato conseguenze serie per la salute.

