Il Tolmezzo non la chiude, la Juventina la ribalta

Finisce 1 a 2 la partita tra Tolmezzo e Juventina.
Seconda sconfitta di fila in Campionato per il Tolmezzo Carnia che tra le mura amiche del riqualificato campo A del “Fratelli Ermano”, si fa ribaltare la partita dalla Juventina Sant’Andrea, dopo l’iniziale vantaggio a firma De Blasi, difeso fino alla ripresa ma non a sufficienza.
Dopo appena 9 minuti, i rossoazzurri sbloccano l’incontro con Solari in percussione dalla destra che trova Cucchiaro, abile a saltare il suo marcatore, rientrare verso l’area e poi scaricare dietro per De Blasi, conclusione con un destro preciso sotto l’incrocio che lascia immobile De Mattia. La Juventina resta a guardare, senza produrre reazioni significative, salvo reclamare un rigore per un presunto fallo di mano in area. Al 21’ i padroni di casa sfiorano il raddoppio: filtrante perfetto di Nait, tocco di classe con tentativo di pallonetto di Motta che però si spegne alto.
Il primo squillo ospite arriva soltanto al 38’, con Liut che spara alle stelle. Nel finale di tempo il Tolmezzo costruisce ancora: Solari raccoglie una palla vagante e prova il destro a giro, ma la mira è imprecisa. Si va così al riposo sull’1-0.
La ripresa comincia nello stesso copione, con il Tolmezzo che al 3’ con Motta trova la doppia ribattuta della difesa ospite sotto porta. Al 7’ bella combinazione Cucchiaro–Motta, sponda intelligente per Buzzi che arriva in corsa ma da due passi fallisce l’appuntamento con il gol. Al 14’ De Blasi ci prova su punizione, palla alta. Il mancato colpo del ko costa caro: al 24’ Pagliaro sfonda a destra e crossa basso, Zucchiatti anticipa tutti e insacca da due passi l’1-1. Il Tolmezzo reagisce subito: al 28’ Cucchiaro calcia a botta sicura, ma De Mattia si supera con un grande intervento.
Il sorpasso della Juventina arriva al minuto 39: rilancio lungo in profondità, difesa di casa sorpresa dal rientro lento e Pagliaro ne approfitta, battendo Cristofoli con freddezza. Mister Radina prova a giocarsi tutte le carte con i cambi, all’ultimo respiro il Tolmezzo ha la chance del pari: Micelli prova la conclusione, Osso devia ma il pallone sfila di un soffio a lato.
La Juventina porta a casa l’intera posta con cinismo assoluto, trasformando in gol le poche vere occasioni create. Per il Tolmezzo, invece, resta ancora una volta l’amaro di non aver chiuso una gara costruita su tante opportunità sciupate. Prossimo appuntamento domenica con la trasferta di Chions.
CAMPIONATO ECCELLENZA FVG -5^ GIORNATA
TOLMEZZO-JUVENTINA 1-2
GOL: 9’ De Blasi, 69’ Zucchiatti, 83’ Pagliaro.
TOLMEZZO: Cristofoli, Faleschini D., Faleschini G., Cucchiaro (74’ Micelli), Fabris, Nait A., Buzzi (89’ Madi), De Blasi, Nagostinis, Motta (67’ Osso), Solari (80’ Sabidussi). All.: Vincenzo Radina.
JUVENTINA: De Mattia, Loi, Tuccia (46’ Concetta), Bric, Samotti, Ranocchi, Zucchiatti, Liut, Breganti, Hoti, Pagliaro. All.: Daniele Visentin.
ARBITRO: Beretta di Bergamo (Mongiat-Valeri)
NOTE – Ammoniti 55’ Solari, 58’ Loi, 63’ Liut, 65’ Nagostinis.