Udine, due stranieri aggrediti in strada: colpiti con pugni e bottiglie

Aggressione ai danni di due marocchini in viale Europa Unita a Udine.

Nella serata di sabato 27 settembre, due cittadini stranieri sono stati vittime di un’aggressione in Viale Europa Unita, nel capoluogo friulano. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri del Radiomobile di Udine, allertati dalle segnalazioni di alcuni passanti.

Secondo la ricostruzione, le vittime sono un cittadino marocchino di 48 anni, senza fissa dimora, e un connazionale di 27 anni residente a Basiliano. I due sarebbero stati aggrediti senza apparente motivo da un gruppetto di giovani, presumibilmente di origine nordafricana, che li hanno colpiti con pugni al capo e una bottiglia, che ha raggiunto alla tempia il 48enne.

Dopo l’aggressione, gli assalitori si sono dati alla fuga. Il cittadino marocchino è stato accompagnato al pronto soccorso: le sue condizioni, stando alle prime informazioni, non sono gravi. Le cause dell’aggressione non sono ancora chiare.