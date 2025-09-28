Scacchi, a Spilimbergo inaugurato il nuovo centro d’eccellenza

Il centro d’eccellenza per gli scacchi a Spilimbergo.

Spilimbergo si conferma punto di riferimento per gli scacchi italiani ed europei con l’inaugurazione del nuovo Centro Tecnico Federale della Federazione Scacchistica Italiana. L’evento rappresenta un passo significativo per lo sviluppo dello sport regionale e per il rafforzamento del movimento scacchistico nazionale.

A tagliare il nastro è stato l’assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Stefano Zannier, che ha sottolineato la rilevanza dell’iniziativa: “Si tratta di un momento di grande rilevanza per lo sport regionale, in particolare per il movimento scacchistico, ma anche per una città che da anni ospita uno dei quattro tornei più importanti a livello europeo”.

Zannier ha evidenziato come Spilimbergo abbia maturato una visione coerente e una continuità di intenti con il mondo degli scacchi, oggi ulteriormente rafforzata dalla nuova struttura. “Questa nuova sede – ha aggiunto l’assessore – offrirà agli sportivi e a chiunque voglia avvicinarsi a questa affascinante disciplina un luogo moderno e funzionale, capace di sostenere la crescita degli scacchi italiani e di favorirne l’affermazione a livelli ancora più prestigiosi di quelli già raggiunti”.

Il centro tecnico federale rappresenta dunque non solo un punto di riferimento per la formazione e la preparazione degli atleti, ma anche un simbolo della valorizzazione dello sport e della cultura scacchistica nel territorio friulano.