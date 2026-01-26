Gianmarco Tamberi a Udine: il campione olimpico testimonial di UdinJump

Gianmarco Tamberi sarà a Udine per il Meeting di salto in alto UdinJump.

L’ottava edizione di UdinJump Development si illumina di una presenza straordinaria: mercoledì 4 febbraio 2026, il PalaBernes di Udine ospiterà come testimonial d’eccezione Gianmarco Tamberi, l’atleta azzurro più forte di sempre nella storia del salto in alto. Il primatista italiano e campione olimpico di Tokyo 2021 ha accolto l’invito degli organizzatori per presenziare alla tappa del World Athletics Indoor Tour.

Il programma: Tamberi protagonista extra-gara

Nonostante la grande attesa, “Gimbo” non scenderà in pedana per gareggiare, avendo già annunciato che la stagione indoor non rientra nei suoi programmi agonistici. Tuttavia, Tamberi sarà in città dal 2 al 5 febbraio e prenderà parte a momenti chiave dell’evento, tra cui la conferenza stampa ufficiale al Salone del Popolo di Palazzo D’Aronco (3 febbraio), il meeting e la cena ufficiale con gli atleti (4 febbraio) Durante i quattro giorni di permanenza, il fuoriclasse marchigiano utilizzerà le strutture del PalaBernes di Paderno per le proprie sessioni di allenamento.

Un omaggio alle radici della carriera

Per Tamberi si tratta di un ritorno simbolico alle origini. Fu proprio in Friuli-Venezia Giulia, a Lignano nel 2008, che ottenne uno dei suoi primi successi vincendo la finale nazionale dei Giochi sportivi studenteschi con la misura di 2,01 metri. “Portare Gimbo a Udine era un nostro obiettivo da anni,” ha dichiarato il presidente di UdinJump, Massimo Patriarca. “La sua presenza è uno stimolo fondamentale per i giovani atleti della nostra regione”.

Parata di stelle.

Il valore tecnico dell’evento sarà ulteriormente impreziosito dalla presenza di altri due miti assoluti della disciplina che affiancheranno Tamberi durante la conferenza stampa. Insieme all’azzurro ci saranno infatti Javier Sotomayor, medaglia d’oro a Barcellona 1992 e tuttora detentore del record mondiale con la misura di 2,45 metri, e Stefan Holm, campione olimpico ad Atene 2004. Quest’ultimo ha scelto di tornare a Udine anche per accompagnare il figlio Melvin Lycke, in gara mercoledì.

Mentre cresce l’attesa per l’annuncio del roster definitivo degli atleti in gara, gli appassionati possono prenotare i biglietti sul sito ufficiale udinjump.it. L’evento è gratuito